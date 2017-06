Door Frederik Zevenbergen, dinsdag 20 juni 2017 06:30, 7 reacties • Feedback

Een van de indrukwekkendste televisies van de CES 2017 was de ‘wallpaper'-oled, oftewel de LG W7- oledtelevisie. "Een tv die naast de beste beeldkwaliteit van dit moment ook nog eens een heel bijzonder uiterlijk heeft", zo omschreef Tweakers-redacteur Sim Kranenburg het toestel in een preview tijdens de CES. In de reacties op de preview staan naast bewondering ook veel vragen over de praktische toepassingen van de LG W7.

Nu de tv op de markt komt, wil LG graag een groep van zeven tweakers de mogelijkheid geven om tijdens een exclusieve sessie op donderdag 6 juli de 65" LG W7 van dichtbij te bekijken. Van LG zullen technische experts aanwezig zijn die alle vragen kunnen beantwoorden. LG zal wat vertellen over oled in het algemeen en over de totstandkoming en productie van de W7. Niet alleen het hoge contrast, de levendige kleuren, hdr en de verbeteringen in hdr, maar ook de soundbar en het geluid worden toegelicht en getest.

We zorgen voor filmmateriaal om te laten zien waartoe het oledpaneel van de W7 in staat is. Het leven is niet alleen film kijken, dus we gaan ook gamen. Hoe ziet dat eruit op een 65"-oled-tv? We zijn, met jullie, heel benieuwd. Naast de W7 staan er ook een Oled E6, Oled C7 en een LG-lcd-tv ter vergelijking. Natuurlijk mogen jullie zelf ook uitgebreid testen en vergelijken. Van het evenement wordt een videoverslag gemaakt, waarbij jullie naar je mening gevraagd kan worden. Afsluitend gaan we met z'n allen een lekkere biefstuk eten bij onze buren, Loetje aan 't IJ.

Zoals gezegd hebben we plek voor zeven tweakers. Die plaatsen verloten we via de poll hieronder, maar alleen het invullen van de poll is niet voldoende. Omdat het zo'n exclusief evenement is, willen we graag van je horen: waarom moeten we jou kiezen? Wat zou jij willen testen aan de LG W7? Motiveer je aanmelding in een berichtje hieronder en wie weet ben jij op 6 juli onze gast.

Wil jij op 6 juli de LG W7 komen testen op Tweakers HQ? Poll Ja, ik kan en wil graag naar het evenement komen op 6 juli.

Ik kan helaas niet op 6 juli, maar zou wel graag willen.

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

Voorwaarden