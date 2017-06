Door Frederik Zevenbergen, maandag 19 juni 2017 11:35, 122 reacties • Feedback

Als we lezen dat ergens de stroom uitvalt of internet platligt, krijgen we als tweakers koude rillingen, want internet en 230V zijn ons levensbloed. Wat moeten we zonder? Kunnen we zonder internet? Die vraag is minder hypothetisch dan je denkt.

Ook al hebben we in Nederland een van de meest robuuste infrastructuren voor energie en internet, het kan altijd misgaan. Over het algemeen zijn storingen snel verholpen, maar elke uitval heeft gevolgen. Je kan niet meer communiceren zonder internet of telefoon. Wist je dat het netwerk voor mobiele telefonie bij een grote en langdurige storing ook wegvalt?

Stratix doet in opdracht van het Agentschap Telecom onderzoek naar de 'telekwetsbaarheid' van Nederland. Wie kunnen we dan beter vragen om hun mening dan tweakers? Want jullie zijn bij uitstek de experts die hierover hebben nagedacht. Hoe zorgen jullie dat je in geval van nood verbonden blijft? Heb je een 4G backup in je router? Zonnepanelen? Een of meer UPS'en? Kortom, weet je wat je moet doen bij het langdurig wegvallen van energie of internet? We zijn benieuwd naar jullie mening en visie.

Daarom is er een vragenlijst over stroomuitval die je kunt invullen. Dan gaat het echt om langdurige storingen. Daarnaast is er de oproep om in de reacties jullie ervaringen en oplossingen rondom je eigen telekwetsbaarheid te delen. Stratix zal zelf actief meedoen in de discussie bij monde van Raindeer.

Als dank voor de moeite verloten we onder alle deelnemers aan de vragenlijst en de discussie vier noodstroomvoorzieningen, onder tweakers ook bekend als ' ups '. Twee ups'en voor de deelnemers aan de vragenlijst en twee ups'en te verloten onder alle tweakers die meedoen met de discussie in de reacties op dit artikel.

Edit: formulier vragenlijst aangepast, je nick kun je nu wel vermelden. Excuses voor het ongemak.