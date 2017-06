Door Frederik Zevenbergen, vrijdag 16 juni 2017 16:19, 5 reacties • Feedback

We hebben weer nieuws over de Tweakers Express 2017, met info over de kaartverkoop en over de Hang-out. Over de kaartverkoop gesproken, de Gamescom is uitverkocht op zaterdag, maar wij hebben nog kaartjes.

Nieuw dit jaar is de Hang-out, een plek in Keulen waar mensen terechtkunnen die niet de hele dag op de beurs willen rondlopen. We hebben hiervoor in het Brauhaus Sion een ruime airconditioned zaal geboekt. Midden in het centrum van Keulen hebben we voor maximaal 175 tweakers games, bratwurst, bier en fris, en nog veel meer beschikbaar. Wat dacht je van vr? Een speciale verloting? Of ga je toch voor dat gezellige glaasje Kölsch met je medetweakers? Kaartjes zijn beperkt beschikbaar en kosten tien euro, inclusief bratwurst en minstens drie drankjes per persoon.

De kaartverkoop voor de trein zelf gaat goed, heel goed zelfs, want we zitten voor driekwart vol. Wacht dus niet te lang, want we kunnen er geen wagon meer bijhangen; onze trein zou te lang worden voor de perrons om te mogen stoppen. Lang, dat wordt de Tweakers Express zeker, met vijf actiewagons vol met games, games en nog eens games. Dus wil je mee in een van de gaafste treinen van 2017? Koop vandaag nog je ticket! Er zijn nog een paar voordelige combideals te koop en ook de 6-voor-5-actie loopt nog door.

Natuurlijk zit er bij je Tweakers Express-ticket toegang voor de Gamescom. Voor reguliere bezoekers zijn inmiddels geen kaartjes meer te krijgen, want de zaterdag is inmiddels uitverkocht. Wij hebben ze nog; met de Tweakers Express gaan voor jou de deuren van de grootste Europese gamesbeurs gewoon open. Je gaat er van alles zien, en misschien spelen, waarover je in een van de E3-previews al een en ander hebt kunnen lezen of zien. Maar dat is niet alles; Jur en Paul zijn natuurlijk bij ons in Keulen en wie weet kun je ze nog uitdagen voor een potje FIFA of MarioKart 8.

Dat was het voor vandaag, maar we zijn nog lang niet klaar met Tweakers Express-nieuws, want we gaan je in de komende tijd nog bijpraten over de actiewagons, over de loterij in de Hang-out en in de Tweakers Express, over wat er in Keulen en op de Gamescom te doen is en nog veel meer, dus hou onze frontpage in de gaten. Tot ziens op 26 augustus in de Tweakers Express.