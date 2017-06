Door Sven Koene, dinsdag 13 juni 2017 14:54, 28 reacties • Feedback

Development-iteratie #108 is afgerond. Allereerst omvat deze iteratie natuurlijk jullie zelfgekozen community-pick. Daarnaast hebben we het gebruik van filters in de Pricewatch nog makkelijker gemaakt. Tot slot hebben we aanpassingen gedaan bij de gebruikersreviews en hebben we nog wat finetuning gedaan in de aboshop.

Community-pick: producten filteren op aantal reviews

Het is nu mogelijk om in de Pricewatch producten te filteren op het aantal gebruikersreviews. Als je graag wilt weten hoe goed een product is, dan is het natuurlijk fijn dat je ervaringen van andere tweakers kunt bekijken, maar bij hoeveel reviews is er voor jou voldoende bewijs dat een product ook écht goed is? Dat verschilt per persoon en daarom kun je dat het beste zelf bepalen.

Als kleine toevoeging geven we nu ook het aantal reviews weer in de productlisting op mobiel.

Filters kunnen wissen

In de Pricewatch kun je al sinds jaar en dag op bijna alles een filter toepassen om dat ene product te vinden dat aan al jouw eisen voldoet. Hartstikke fijn, maar hoe hou je het overzicht over wat je hebt ingesteld? Vanaf nu helpen we je daar een handje bij door boven aan de lijst de toegepaste filters weer te geven. Daar kun je de gebruikte filters ook eenvoudig verwijderen of zelfs helemaal opnieuw beginnen.

Verduidelijking gebruikersreviews

Al een tijdje is er bij gebruikersreviews behoefte aan verduidelijking over hoe de reviewer aan zijn of haar product is gekomen. Deze behoefte is er niet alleen vanuit de community, ook de ACM onderschrijft dat dit wenselijk is. Om hieraan tegemoet te komen moet je vanaf nu aangeven hoe je aan het product gekomen bent als je een productreview schrijft. Daarbij laten we de optie voor producten van duistere herkomst achterwege; die producten zou je bij een andere instantie moeten aangeven ;)

We hopen zo net iets meer context te kunnen bieden bij een review. Meer informatie over de verschillende opties vind je in dit topic.

Andere verbeteringen

Verder hebben we wat kleine verbeteringen aangebracht en wat bugjes geplet: