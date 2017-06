Door Frederik Zevenbergen, dinsdag 13 juni 2017 14:02, 26 reacties • Feedback

ProjectB heeft tot doel het leven van mensen met een beperking te ondersteunen of zelfs de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Twee jaar geleden is ProjectB voor de eerste keer in Nederland met succes uitgevoerd en we zijn trots dat Tweakers voor de derde keer mag meewerken.

De ProjectB Challenge is een wedstrijd tussen groepen studenten in het laatste of voorlaatste jaar van hun it-studie. Dit jaar zijn zeven teams aan de slag gegaan om informatietechnologie in te zetten voor mensen met een beperking. De definitie van 'beperking' mag daarbij ruim genomen worden. Het betreft niet alleen mensen met een handicap, maar bijvoorbeeld ook chronisch zieken die in hun dagelijks leven beperkt worden door hun ziekte.

Wat is de bedoeling?

Vanaf nu tot de 21e juni einde dag kun je stemmen op een van de teams. Op 22 juni wordt de uitslag bekendgemaakt tijdens de 'ProjectB award night'. We zijn benieuwd welk project jij het beste vindt. Stem daarom op het team dat volgens jou moet winnen. Onder alle stemmers verloten we een Tweakers-goodiepakket met daarin een Bol.com-cadeaubon ter waarde van honderd euro.

Het winnende team krijgt tickets voor de Tweakers Express. Daarnaast is er nog een vakjury die de hoofdprijs van ProjectB toekent.

De teams

SignAbility

Mood

Tell Your Story

Minder

Inverse Reality

EBITB

Poppy

Stemmen kan in de poll hieronder: