Vorige week hebben we tijdens de Meet-up Smarthome in het Technopolis in Mechelen met zo'n honderd tweakers geluisterd naar en gepraat over de uitdagingen en mogelijkheden van smarthometechnologie. Bekijk hier de registratie van twee presentaties en de sfeerimpressie.

Sfeerimpressie Meet-up Smarthome Mechelen

Niemand minder dan Tweakers-oprichter en smarthome-expert Femme Taken trapte de avond af met een uitgebreid overzicht van domoticaprotocollen, switches, schakelaars, dimmers en andere zaken waarop je een do-it-yourself-smarthome kunt baseren. Dit ging duidelijk een flinke stap verder dan een klik-aan-klik-uitschakelaar die je met een app bedient. Femme had zich zelfs gewaagd aan een live demonstratie van wat schakelmateriaal dat hij op het podium had uitgestald. Lasers, met dmx aangestuurde lichten en een verfbrander werden gebruikt als demo. Tot slot kregen de aanwezigen nog een korte inkijk in de manier waarop Femme zijn eigen smarthome heeft opgebouwd.

Presentatie Femme Taken

Vervolgens was het aan Peter Severs, expert smart hardware & software bij Engie Electrabel om te vertellen over boxx. De energiesector maakt een enorme verandering door, ook aan de verbruikerskant. Mensen gaan energie bewuster gebruiken, dus zijn er digitale producten nodig die mensen inzicht geven en begeleiden in het terugdringen van hun verbruik.

Het leek in het begin zo makkelijk, maar uiteindelijk heeft het de nodige tijd en moeite gekost om boxx geschikt te maken voor de Belgische markt. In België komen leidingen op andere plekken het huis binnen dan in Nederland. Vaak zijn elektra en gas gescheiden van elkaar en zit de meter onbereikbaar ver in de beruchte 25s60-kast. In enkele maanden tijd wisten Peter en zijn collega's de uitdagingen te overwinnen en boxx klaar te maken voor de uitrol. Daarmee is het project niet klaar. De software en uitbreidingsmogelijkheden moeten in de komende tijd verder worden verbeterd.

Als laatste kreeg Niek Pulles de aandacht. Niek is Hue developer evangelist bij Philips Lighting en ruim tien jaar softwareontwikkelaar met een fascinatie voor Android. Niek werkt al enige jaren voor Philips Hue. In zijn presentatie vertelde hij ons kort wat het Hue-concept is en gaf hij vervolgens inzicht in de verschillende mogelijkheden voor ontwikkelaars om zelf met de Hue-api aan de slag te gaan. Er zijn al tienduizenden apps die de mogelijkheden van Hue benutten. Bijvoorbeeld de slaapapps Twilight en Sleep as Android. Natuurlijk ontbrak een live demo niet.

Helaas hebben we geen registratie van de presentatie van Niek Pulles

Het programma werd afgesloten met een quiz. Te winnen waren drie Hue-startpaketten. Bij Engie Electrabel zijn waardebonnen van tweehonderd euro voor de webshop 50five.be verloot. Daarna was het nog lang gezellig in Technopolis. Tegen een uurtje of tien konden wij als crew de boel opruimen, en voldaan en tevreden huiswaarts keren, in de wetenschap dat we er een interessante, leuke en gezellige avond op hadden zitten.