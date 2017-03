Door Wout Funnekotter, vrijdag 24 maart 2017 15:01, 7 reacties • Feedback

Eerder deze week vond er in Eindhoven weer een Tweakers Meet-Up plaats, met als thema 'smarthome'. Dat het onderwerp in trek is, mag duidelijk zijn, want we waren binnen no-time uitverkocht en de zaal zat nokkievol.

Locatie voor deze avond vol interessante info en gezelligheid was de High Tech Campus in Eindhoven, voor Meet-Up-veteranen ook wel bekend als de plek waar we vorig jaar samenkwamen om het over het onderwerp 'automotive' te hebben. Dit keer draaide het dus om smarthome en dat is alweer de tweede keer dat het onderwerp voorbijkomt. Toen we anderhalf jaar geleden onze eerste Meet-Up organiseerden kozen we voor het thema domotica; een andere naam voor wat we nu smarthome noemen.

Ook terug van weggeweest was een van de sprekers. Niemand minder dan Tweakers-oprichter en smarthomefanaat Femme Taken trapte de avond af met een uitgebreid overzicht van protocollen, switches, schakelaars, dimmers en andere zaken waar je een do it yourself-smarthome op kunt baseren. Dit ging duidelijk een flinke stap verder dan een gekleurd lampje dat je met een app bedient. Femme had zich zelfs gewaagd aan een live demonstratie van wat schakelmateriaal dat hij op het podium had uitgestald. Tot slot kregen aanwezigen nog een korte inkijk in hoe Femme zijn eigen smarthome opgebouwd heeft.

De presentatie van Femme

Dat een smarthome voor een tweaker een leuke hobby kan vormen is geen verrassing, maar om echt door te breken moeten mainstreamgebruikers er natuurlijk ook mee aan de slag. Dat betekent dat alles goed moet samenwerken, eenvoudig moet zijn om te bedienen en - als het even kan - ingebouwd moet worden in huizen. Patrick Honselaars, alumnus van de opleiding bouwkunde in Eindhoven en nu werkzaam bij bouwbedrijf Heymans, kwam vertellen hoe smarthome-apparatuur momenteel ingezet wordt bij nieuwbouw en verbouwing van bestaande huizen. Daaruit bleek dat het niet alleen moeilijk is om alles technisch goed te krijgen, maar dat het ook nog een flinke kluif is om alle partijen in het bouwwereldje goed samen te laten werken op dit vlak.

De presentatie van Patrick

We sloten de avond af met Anne van Rossum, ceo van Crownstone. Zijn bedrijf maakt een slimme stekker die apparaten bedient op basis van positiebepaling binnen een huis. Zo kun je apparaten automatisch uitschakelen als je het huis verlaat, of lampen aanzetten als je een kamer binnenkomt. Ook kunnen de stekkers apparaten herkennen aan de hand van de manier waarop ze stroom uit het stopcontact trekken. Om deze unieke signaturen te herkennen wordt gebruikgemaakt van machine learning en Anne gaf de zaal daarom meteen een korte introductie in hoe machine learning en neurale netwerken eigenlijk werken.

De presentatie van Anne

Bij de afsluitende social was het voor de sprekers nog steeds hard werken, want de aanwezigen hadden nog meer dan genoeg vragen. Zij die dat niet hadden, konden de strijd aangaan in een potje Mario Kart, een vr-tour door het kantoor van Tweakers beleven of demo-opstellingen van Google Home en Amazon Alexa uitproberen. Tegen een uurtje of tien konden wij als crew de boel opruimen en voldaan en tevreden huiswaarts keren in de wetenschap dat we er een hele interessante, leuke en gezellige avond op hadden zitten.