Door Frederik Zevenbergen, donderdag 23 maart 2017 15:02, 10 reacties • Feedback

Tweakers heeft iets met treinen. Niet alleen zijn het handige apparaten vol techniek, het is ook een vervoermiddel waar veel tweakers mee reizen naar werk of opleiding. Of we gaan ermee als Tweakers Express naar de Gamescom. Deze zomer gaat weer een toffe trein rijden: de Hackatrain.

In 2015 deden we voor het eerst mee aan de Hackatrain. Dat is een reis naar het driedaagse evenement Tech Open Air in Berlijn met aan boord een hackathon. Die reis gaan we herhalen. In totaal kunnen we drie users geheel verzorgd met de Hackatrain sturen. Wel moet je iets doen om kans te maken.

Een treinreis heeft op sommige momenten iets uitdagends. Tijdens de spits zitten treinen vaak erg vol. Daar hebben de nodige knappe koppen al hun hoofd over gebogen, maar het probleem is hardnekkig. Want op de een of andere manier wil iedereen tussen acht en negen uur 's ochtends en tussen vijf en zes uur 's avonds in de trein. Daar gaat de opdracht dan ook over: hoe kun je de drukte verspreiden en de reis tijdens de spits wat aangenamer maken? Dit vraagt om een creatieve oplossing en wie kan dat beter bedenken dan onze Tweakers-community?

Natuurlijk kun je met meer rails en meer wagons problemen oplossen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De uitdaging die we bij jullie neerleggen is om een creatieve oplossing te bedenken door toepassing van moderne ict-technieken voor de reizigers in de spits. Daarbij moet het idee in de praktijk toepasbaar zijn; alle reizigers een vr-bril geven is een leuk idee, maar in de praktijk niet haalbaar.

De ideeën worden door een jury beoordeeld en de drie beste voorstellen worden beloond met een volledig verzorgde reis naar Berlijn aan boord van de Hackatrain. Je stuurt je idee in als pdf. Daarbij mag je maximaal twee A4-pagina’s gebruiken en de tekst mag niet langer zijn dan 400 woorden. De verdere invulling staat helemaal vrij; video, foto’s, een strip, schets of tekening, alles mag.

Stuur jouw idee als pdf op naar hackatrain@tweakers.net en maak kans op een volledig verzorgde deelname aan de Hackatrain naar Berlijn met bezoek aan het festival Tech Open Air. Inzenden kan tot en met 31 mei 2017.

Spelregels:

De Hackatrain wordt georganiseerd door By Whyte. De actievoorwaarden kun je hier vinden.

Onder een volledig verzorgde reis wordt verstaan: