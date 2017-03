Door Wout Funnekotter, woensdag 22 maart 2017 14:02, 108 reacties • Feedback

Op 23 maart ligt de nieuwste telg uit de Mass Effect-serie in de winkel. Mass Effect: Andromeda borduurt voort op de wereld, technologie en rassen uit de vorige delen, maar dan met een compleet nieuwe set aan personages. Wij kunnen drie exemplaren verloten.

Alles wat je hoeft te doen om mee te dingen is in onderstaande poll aangeven dat je kans wilt maken en op welk systeem je de game zou willen spelen; pc, Xbox One of PS4. Meedoen kan tot en met 24 maart en uiterlijk de 27e krijgen de winnaars bericht. Zij krijgen een fysiek exemplaar van de game toegestuurd.

Spelregels

Tot en met vrijdag 24 maart kun je je aanmelden via de poll.

Winnaars krijgen uiterlijk maandag 27 maart bericht. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Medewerkers van Tweakers, Vertigo6 en EA zijn uitgesloten van deelname.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen.

Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Vorige week gingen een aantal tweakers jullie al voor tijdens een exclusieve speelsessie op het hoofdkantoor van Tweakers. Gedurende deze midddag kregen ze de kans om de eerste paar uur van de game te spelen en achteraf deelden ze hun eerste indrukken in een panelgesprek. Check onderstaande video voor een verslag van die middag.