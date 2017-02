Door Frederik Zevenbergen, maandag 27 februari 2017 13:57, 36 reacties • Feedback

Wat is leuker dan als eerste Mass Effect: Andromeda spelen? Nou, dat weten we wel: op 17 maart op Tweakers HQ met negen andere tweakers als eerste Mass Effect: Andromeda spelen op bazensystemen! Tijdens een geheel verzorgde 'Pre-launch party', dus met lunch, hapjes, bier, fris en alles wat je nog meer nodig hebt op een vrijdagmiddag.

We zoeken tien tweakers voor deze exclusieve speelsessie van de pc-versie. Daarbij zoeken we die hard fans én mensen die nog nooit een Mass Effect-game hebben gespeeld. Nee, niet als kanonnenvoer voor de die hards, maar omdat we nieuwe spelers ook deze unieke kans willen bieden.

Uiteraard zorgen we ervoor dat het jullie op 17 maart aan niets ontbreekt. Er staan dikke game-pc's klaar, we zorgen natuurlijk voor een lunch, en tijdens en na het gamen staan de biertjes en bitterballen voor jullie klaar. Je gaat ook niet met lege handen naar huis, want je krijgt de game Mass Effect: Andromeda mee en natuurlijk doen we er nog een paar Tweakers-goodies bij. Wie weet ga je ook nog even een kijkje nemen op de redactie van Tweakers.

Lijkt dit je wat en wil je meedoen? Dat kan. Vul de poll hieronder in en misschien ben jij op 17 maart onze gast.

Mass Effect: Andromeda Poll Ja, ik heb Mass Effect 1 tot en met 3 gespeeld en kom graag.

Ja, ik wil graag spelen en heb nog geen ervaring met Mass Effect.

Ik kan helaas niet, maar heb Mass Effect wel gespeeld.

Ik kan helaas niet en heb Mass Effect nog nooit gespeeld.

Nee, ik heb geen interesse.

