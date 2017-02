Door Femme Taken, dinsdag 28 februari 2017 11:45, 20 reacties • Feedback

Onze developers hebben de ontwikkeling van iteratie #101 afgerond. In deze sprint lag de nadruk op de afronding van het automatische-incassoproject. Daarnaast hebben we de categoriebrowser beschikbaar gemaakt op de frontpage.

Afronding automatische incasso

Een week geleden hebben we met succes onze nieuwe abonnementen aangekondigd. Naast nieuwe namen en tarieven introduceerden we de mogelijkheid om abonnementen maandelijks of jaarlijks per automatische incasso te betalen. Vanaf één euro per maand ben je al abonnee en help je Tweakers bij het verder ontwikkelen van het platform en de redactionele content. Honderden tweakers hebben inmiddels een abonnement afgesloten via de nieuwe aboshop.

In iteratie #101 hebben we een paar bugjes opgelost die aan het licht kwamen na de release en hebben we werk verzet op het gebied van het refactoren van de front-end van de aboshop, zodat deze optimaal aansluit bij het nieuwe betaal- en abonnementensysteem.

Categoriebrowser op de frontpage

Om sneller naar categorieën te kunnen navigeren is de categoriebrowser, die je al kent van de Pricewatch, Vraag & Aanbod en de reviewportal, nu direct vanaf de frontpage toegankelijk via een knop naast het zoekveld. We zijn benieuwd naar je feedback op deze aanpassing.

Verbeteren van de mentiontag

In de extra grote community-pick van iteratie #100 kozen jullie massaal voor het bouwen van een mentiontag om een andere tweaker te kunnen aanhaken in een forumtopic. Later bouwden we hiervoor een mooie suggestiefunctie, die tevoorschijn komt na het intypen van een @.

In iteratie #101 hebben we de suggestiefunctie op diverse punten verbeterd. Als het ingevoerde woord geen matches meer oplevert, moest je voorheen het hele woord weghalen en opnieuw beginnen om de suggestiefunctie terug te krijgen. Dat kan nu door met backspace alleen de tekens weg te halen die een match verhinderen. Verder hebben we ervoor gezorgd dat de suggestiefunctie alleen wordt getoond als de @ zich aan het begin van een woord of zin bevindt. Ten slotte hebben we het mogelijk gemaakt om een suggestie te bevestigen met een druk op de tabknop en werkt de functie nu ook in Android. Stap voor stap en geheel volgens het Agile-gedachtegoed komen we zo steeds dichter bij de optimale implementatie.

Knuffel/troost-smiley

Door middel van de toevoeging van een knuffel- of troostsmiley aan ons arsenaal smileys helpen we je om liefde en medeleven te verspreiden in onze mooie community. Je maakt een met de volgende code:

:(:)

Community-pick iteratie #102

In de komende sprint gaan we weer een community-pick bouwen. Omdat we in iteratie #100 en #101 veel tijd hebben besteed aan het bouwen van de mentiontag, bestaat de keuze deze keer uit functies met een beperkte complexiteit. In de onderstaande poll kun je je stem uitbrengen. De twee minst gekozen functies worden uit onze backlog verbannen.