Door Sven Koene, dinsdag 18 april 2017 12:42, 6 reacties • Feedback

Iteratie #104 is afgerond en in deze iteratie zit een klein aantal verbeteringen waaronder jullie eigen Community Pick! Daarnaast hebben we de nieuwe centrale opslag in gebruik genomen.

Community Pick: Mention-tag mogelijk maken in reacties onder artikelen.

Zoals beloofd, is de feature waarop jullie het meest gestemd hebben, ontwikkeld door onze developers. En vanaf nu kun je je mede-tweaker ook in de reacties bij artikelen noemen. Hiervan krijgt de tweaker in kwestie een notificatie zodat hij weet dat je hem noemde. Overigens sturen we daarbij geen dubbele notificaties als het sowieso al een reactie op de reactie was. Dit om te voorkomen dat je je door een waslijst aan notificaties moet worstelen.

Vergeten jullie niet om in Mooie Features je favoriete feature een thumbs up te geven? Of misschien heb je zelf wel een briljant idee? Krijgt jouw idee genoeg duimpjes, dan is er een grote kans dat je deze terug zal zien in de volgende Community Pick!

Aangepaste karma-beloning voor V&A-advertenties

We hebben in het karmasysteem de berekening voor Vraag en Aanbod veranderd. Deze gaven een erg hoge bijdrage voor producten bij met name groot-adverteerders. Daardoor werden zij nog wel eens als karmakoning of -keizer aangemerkt. Maar het feit dat iemand een product vaak verkoopt, zegt nog niet dat hij dan ook veel concrete gebruikservaring met dat product heeft.

Vanaf nu krijgen adverteerders met veel advertenties minder karma per advertentie; hoe meer advertenties, hoe minder karma er nog per advertentie verdiend kan worden. Dit effect wordt overigens pas goed zichtbaar vanaf onze eerstvolgende herberekening in juli.

Zoekbalk bovenaan elke pagina in de Pricewatch

De zoekbalk was altijd al beschikbaar vanuit de header binnen ons responsive design, maar heeft nu ook een prominente plek gekregen bovenaan elke pagina binnen de Pricewatch. Zo kun je makkelijker verder struinen tussen alle producten.

Nieuwe centrale opslag: van ZFS naar Ceph

In 2015 schreven wij al over ons verlangen om de oude Solaris ZFS-omgeving te vervangen door iets wat aan al onze wensen voldeed. Zowel de reacties onder dat artikel als wijzelf kwamen tot de conclusie dat een Ceph-cluster de meest geschikte oplossing zou zijn voor onze eisen. Onder die eisen vielen het automatisch opslaan op meerdere locaties van bestanden, het voorkomen van downtime als er een server uitvalt en de aanwezigheid van een POSIX-filesysteem zodat we zonder al te veel moeite over konden stappen. Daarnaast bestaat een Ceph-cluster veelal uit goedkope hardware waardoor wij voor een volledige ssd-opzet konden gaan.

In de afgelopen maanden hebben wij samen met 42on dit Ceph-cluster ontworpen en opgezet. De afgelopen maanden hebben wij dit nieuwe cluster langzaam in gebruik genomen. Dit cluster draait Ceph Kraken en bestaat uit drie 'Monitor'-servers, twee 'Metadata'-servers en zes servers die in de opslag voorzien. Dit cluster biedt vervolgens zijn files aan via cephfs en onze virtuele servers draaien nu allemaal met rdb.

Taak Cpu Mem Opslag 3x Monitor E3-1240 v5 @ 3.50GHz 16GB 2x Intel S3500 120GB SSD 6x Opslag E5-2640 v4 @ 2.40GHz 32GB 6x Intel S3510 1,6TB SSD 2x Metadata E3-1271 v3 @ 3.60GHz 32GB 250GB SATA

Dankzij dit cluster hebben wij nu zo'n 57TB bruto beschikbaar om onze files op te slaan. Dat lijkt veel, maar netto blijft hier ongeveer 16TB van over omdat alle files op drie verschillende servers opgeslagen worden en je de disks niet voller dan 80% wil hebben. Mocht dit niet genoeg blijken in de toekomst; alle opslagservers hebben nog plaats voor vier extra disks waardoor wij de opslag relatief eenvoudig kunnen uitbreiden.

Bugfixes