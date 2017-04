Door Tweakers Concepts, dinsdag 11 april 2017 12:49, 17 reacties • Feedback

Vier gelukkige tweakers mochten tijdens de Unlimited Tweakers-roadtrip met Samsung en T-Mobile naar de introductie van de Samsung Galaxy S8 in Londen. Onderweg testten de tweakers uitvoerig het T-Mobile Unlimited EU-abonnement. Hier kun je hun belevenissen terugzien en -lezen.

Het Team Techgekkies, bestaande uit tom kaal en jorisboythuh, ging de sportieve competitie aan met The Galaxy Brothers, Majesty en Frank!in. Na uitgezwaaid te zijn door het personeel van Tweakers vertrokken de teams naar Calais. Onderweg werden de nodige punten verdiend met opdrachten die door de community waren verzonnen.

Op het forum werden de belevenissen gedeeld. Filmpjes en foto's lieten zien hoe de mannen zich door de lange lijst met tests worstelden. Wat dat voor opdrachten waren? Van een foto maken in een T-Mobile shop tot een hoge hartslag meten met de Gear S3. Een 360-gradenvideo in een carwash maken, speedtests van het T-Mobile-netwerk in een vlot rijdende Audi, luchtgitaar spelen, carpoolkaraoke en nog wat dingen die niet direct in de comfortzone van tweakers zitten. Het moet worden gezegd, Techgekkies en de Galaxy Brothers hebben zich van hun beste kant laten zien... en horen. Uiteindelijk wonnen de Galaxy Brothers met een nipt verschil van honderd punten. Zij mogen de Samsung Gear S3 smartwatch houden.

Daarmee was de roadtrip nog niet voorbij. Na een innige kennismaking met het nachtleven van Londen stond de volgende dag ook het Unpacked 2017-evenement van Samsung op de agenda. Om een van de aanwezige tweakers aan te halen: "Het was supervet! Mega exclusief en supercool om mee te maken en tussen al die belangrijke mensen te zitten! Een officiële accreditatie, supercoole demo’s en heerlijke hapjes waren onderdeel van dit exclusieve evenement!" De mannen mochten samen met de verzamelde Europese pers als eerste het toestel van dichtbij bewonderen. Daarna lonkten de onweerstaanbare klanken van Londens leukste clubs en werd het nog een lange, lange avond.

Helaas komt aan al het goede een einde; de volgende dag vertrokken de teams weer naar Nederland. Maar niet met lege handen, want wat de heren nog niet wisten, was dat hun eigen Galaxy S8 in de auto op hen lag te wachten. Onderweg werden de eerste ervaringen opgedaan met een gloednieuwe Galaxy S8, de eerste reactie die we hoorden: "Hij oogt kleiner dan verwacht (vooral de S8+), mooi design, en vooral super vette oordopjes!" Je leest de uitgebreide reviews binnenkort op Tweakers.

Veel dank aan de Techgekkies en Galaxy Brothers, die er echt een mooie wedstrijd van hebben gemaakt. Dank aan T-Mobile en Samsung, die deze Unlimited roadtrip mogelijk hebben gemaakt. Last but not least, veel dank aan de Tweakers-community, die de opdrachten voor de roadtrip heeft verzonnen. We hopen dat jullie er net zo van hebben genoten als wij en we kijken met jullie uit naar de volgende editie.