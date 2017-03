Door Frederik Zevenbergen, woensdag 29 maart 2017 09:20, 47 reacties • Feedback

"We doen ons best om Tweakers aan alle kanten zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wat jullie verwachten, niet alleen op het gebied van content, maar ook wat advertenties betreft." Zo begint het artikel over ons reclamebeleid en daar staan wij nog steeds compleet achter. Daarom willen we jullie bijpraten over onze plannen rondom .Actie- en .Adv-artikelen.

De afgelopen weken was er wat discussie over wat nou een advertorial is en wat niet. Juist vanwege onze wens om Tweakers te laten aansluiten bij jullie verwachtingen, gaan we het onderscheid nog duidelijker maken. Vroeger deden we alle aankondigingen in een .Plan. Langzamerhand werd dat zo’n vergaarbak dat we .Plan behielden voor interne dingen en dat alle commerciële acties als .Actie werden geplaatst. Bij dat soort posts konden we vaak iets weggeven, of je toegang verschaffen tot een tof evenement. Er waren altijd commerciële partijen bij betrokken, maar net zo belangrijk was dat er voor jullie ook iets te winnen viel.

De .Actie-categorie is inmiddels ook weer zo groot geworden, dat we daar een splitsing in moeten maken. Wat gaat het vanaf nu worden? We houden de .Plan voor interne dingen, zoals updates aan de site en andere zaken die Tweakers aangaan. De .Actie blijft voorbehouden aan zaken die (deels) gesponsord zijn, maar waarbij er sprake is van interactie, een wedstrijd of weggeven van iets. Denk daarbij aan de Tweakers Express, de Meet-up's maar ook de December Prijzen Parade of andere winacties.

De content die volledig in opdracht van een sponsor is, die plaatsen we voortaan als .Adv. Wat voor soort content kun je hier verwachten? Zaken die verwant zijn aan een .Actie bijvoorbeeld, maar waar geen winelement meer inzit. Denk dan bijvoorbeeld aan een sfeerverslag in tekst of video van een evenement dat samen met een sponsor is opgezet.

Om geen verwarring over de afzender te laten ontstaan, staat bovenaan dit soort artikelen 'Advertorial' en in de listing staat er .Adv voor. Een duidelijk onderscheid van redactionele content. Het .Adv-artikel valt onder de lijst van zaken die je met een abonnement uit kunt zetten. Het is belangrijk om te vermelden dat deze content altijd door ons wordt getoetst. We gaan teksten van adverteerders niet één op één doorplaatsen en er is altijd iemand van Tweakers betrokken bij de opzet en inhoud. Belangrijk om te vermelden is dat dit nooit een redacteur zal zijn; deze wijziging verandert niets aan de firewall die bij ons bestaat tussen redactie en commercie.