Door Frederik Zevenbergen, maandag 13 februari 2017 12:00, 14 reacties • Feedback

Advertorial

De Europese première van Samsung-qled in Barcelona: vijf tweakers waren erbij en keken hun ogen uit. Tijdens het Samsung Euroforum 2017 stonden alle toestellen uit de CES presentatieklaar voor JvS, CyBeRSPiN, DarkSide, ApC_IcE en Xm0ur3r om te worden bekeken en vooral ervaren. Normaal is dit een evenement waarbij alleen pers en verkopers welkom zijn, maar natuurlijk hadden we voor de aanwezige tweakers een extra technische sessie geregeld, waarbij een kijkje achter de schermen van qled werd geboden.

Letterlijk en figuurlijk: uiteraard werd er vergeleken met andere beeldschermtechnieken om het verschil met qled duidelijk te maken. Daarbij mochten de testers de instellingen van Samsung hier en daar aanpassen. In een technische sessie werd de ontwerpers en technici van Samsung de oren van het hoofd gevraagd. Voor beide partijen was het een goede sessie, want de tweakers konden eindelijk alle vragen stellen aan de makers, en de techneuten van Samsung waren verrast door het hoge kennisniveau van onze tweakers.

De Samsung-qled-serie bestaat uit meer dan alleen het scherm, maar het scherm met Q Picture HDR is natuurlijk wel waar het om gaat. JvS test hier de kijkhoeken. Ons Spaanse testpanel was onder de indruk van de helderheid en de kleuren, die volgens ApC_IcE op je af leken te spatten.

Het tweede unieke aan de qled-serie is Q Style. Samsung heeft via een bijna onzichtbare glasvezelkabel een einde gemaakt aan de hoeveelheid snoeren die naar de tv van de gemiddelde tweaker lopen. CyBeRSPiN roemt de strakke vormgeving in zijn post. Daarnaast is de qled-serie uniek door de eenvoudige ophanging. Zelden hing een tv dichter tegen de wand zonder ingewikkelde systemen, en tegelijk gegarandeerd waterpas.

Het laatste opvallende kenmerk is Q Smart. Samsung heeft het idee van één afstandsbediening voor al je apparatuur weer een stap verder gebracht. Met de One Remote bedien je al je aangesloten apparatuur. De televisie herkent automatisch de meeste randapparatuur en maakt deze makkelijk benaderbaar in het Smart Hub-menu. Alle content die je maar wil bekijken, of dat nu een tv-zender of iets via usb, Netflix of YouTube is, het is maximaal drie stappen in het menu van je verwijderd. De Smart Hub helpt je kiezen en zorgt ervoor dat je niets mist.

Natuurlijk was er meer te zien dan qled-tv’s. Alle nieuwe en huidige Samsung-producten waren opgesteld, dus ook de wasmachines en de smartwatches. En laten we wel wezen, als er lichtjes en knopjes op zitten, gaat de kloksnelheid van ons tweakerhart omhoog. Al met al hebben de heren hun ogen uitgekeken op de beurs. Gelukkig was er daarna een gezellige afsluiting in de stad en, om een beetje bij te komen van alle ervaringen, de volgende dag een uitstapje naar Camp Nou.

In het Samsung 2017 QLED topic op het forum staat nog veel meer van de ervaringen van JvS, CyBeRSPiN, DarkSide, ApC_IcE en Xm0ur3r. Dus heb je nog een vraag over qled? Stel hem gerust in het topic. Natuurlijk hebben we ook een kort videoverslag gemaakt van deze trip. Dat kun je hier zien.