Op 16 februari komen een paar honderd tweakers bij elkaar op de Tweakers Developer Summit. Gedurende die dag zijn er verschillende keynotes en sessies om je kennis over (web)development bij te spijkeren, maar er is natuurlijk ook het nodige vermaak. Wat precies? Dat lees je in deze update.

Tussen 9:45 en 17:45 hebben we een goedgevuld programma met vier keynotes en negen verdiepende sessies. Tussendoor, maar zeker ook in de avond, bieden we allerlei manieren om je te vermaken. Wat dacht je van een heuse Escape Room, waarin je samen met andere tweakers de puzzels moet oplossen om eruit te komen? Ben je meer van de kroegsporten, dan hebben we onder andere arcadekasten, tafelvoetbal, airhockey en pingpong voor je klaarstaan. Dat laatste speel je natuurlijk tegen de kampioenen van het Tweakers-kantoor: Tim en Jeroen. Ook ouderwetse bordspellen zijn we niet vergeten.

Supernova in Utrecht, de plek waar de Developer Summit op 16 februari plaatsvindt

Ben je van de virtuele werelden? Ga dan los in een vr-game of creëer zelf iets in drie dimensies door te tekenen en te bouwen in vr. En als je hersenen tussen alle keynotes en sessies nog niet genoeg geprikkeld zijn, is er altijd nog een code-challenge om op te lossen. Voor de Pacman-fans hebben we nog een bijzondere ode aan deze mooie game.

Natuurlijk is er ook genoeg tijd om een hapje en drankje te doen met je medetweakers, en samen op de foto te gaan in de photobooth. Dit alles wordt muzikaal ondersteund door niemand minder dan chiptune-dj Noedell. Je kent hem misschien nog wel van de Gathering of the Tweakers-aflevering die we over hem hebben gemaakt.

Kortom, buiten het inhoudelijke programma zorgen we ook voor veel vermaak. Hopelijk verlaat iedereen het pand aan het einde van de dag dan ook niet alleen met een boel nieuwe kennis en inspiratie, maar ook met mooie en gezellige herinneringen. Onze dank gaat uit naar Tweakers Elect, Medicore, Keylane, ING, Albert Heijn IT, CGI en Tommy Hillfiger, die dit als partners mogelijk maken. Bekijk voor meer informatie en de kaartverkoop de Developer Summit-actiepagina.