Win een van de vijf tickets voor Techorama in Antwerpen

dinsdag 14 februari 2017

Op 23 en 24 mei 2017 vindt alweer de vierde editie van Techorama plaats in Antwerpen, een groots evenement voor developers, it-, data- en SharePoint-professionals. Gedurende twee dagen komen alle it’ers aan hun trekken met presentaties rond Microsoft en opensourcetechnologie. Het programma in wording staat hier.

Op Techorama gaat veel aandacht uit naar onder meer de onderwerpen Security, Visual Studio 2017, Windows Server 2016, Xamarin, Hololens, open source, PowerShell, SharePoint Framework, Azure, SQL Server 2016, iot, big data, bots, DevOps, Angular 2 en cognitive services. Er zal ook heel wat content over de aankondigingen op de Microsoft Build Conference (2017) terug te vinden zijn.

Meer dan tachtig internationale sprekers komen langs, waaronder Scott Guthrie, Donovan Brown, Tim Huckaby, Pinal Dave, John Craddock, Andrew Connell, Bart de Smet, Pete Brown, Dale Meredith, Shawn Wildermuth, Deborah Kurata en vele anderen. Je vindt de volledige lijst van alle sprekers hier.

Naast de conferentie worden ook acht workshops opgezet op maandag 22 mei, waar je de hele dag kunt bijleren rond één specifiek onderwerp. Daarbij moet je denken aan onderwerpen als Docker, Angular 2, SharePoint Framework en meer. De lijst van alle workshops is hier terug te vinden.

Tickets zijn te koop via de site van Techorama en alle updates van het evenement volg je via de blog. We mogen vijf tickets ter waarde van 475 euro per stuk verloten voor deze internationale, tweedaagse it-conferentie. Naast toegang tot het evenement, wordt er ook voor eten en drinken gezorgd. Wie weet ben jij er straks bij. Vul de poll in en win!

