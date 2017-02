Door Maite de Jong, dinsdag 14 februari 2017 12:14, 8 reacties • Feedback

Om gebruikers op de hoogte te houden van de zaken die we releasen, wisselen we de reguliere development-.plans af met korte updates: de 'releasenotes'. Aan het einde van deze feestelijke honderdste iteratie releasen we vandaag de volgende zaken:

XL community-pick

Om te vieren dat we bezig waren met onze honderdste sprint sinds we volgens de scrummethode werken, hebben we een extra grote community-pick gedaan. Er kon in totaal voor 20 punten aan functies gebouwd worden. In de eerste poll kozen jullie voor de mentiontag en mentionnotificatie van 13 punten. Met de mentiontag kun je een andere gebruiker aanhaken in een forumtopic door zijn of haar naam te noemen. De desbetreffende gebruiker krijgt hiervan vervolgens een notificatie.

De mentiontag kun je gebruiken door de volgende tag in een forumpost te plaatsen:

[~username]

De mentiontag werd halverwege de sprint live gezet. Omdat er nog punten over waren voor de community-pick, deden we een tweede poll, waarin jullie ervoor kozen om de resterende punten te besteden aan het bouwen van een gebruiksvriendelijke suggestiefunctie voor de mentiontag. Door een @ in te typen in een reactie op een forumpost kun je zoeken in gebruikersnamen, waarbij namen van gebruikers die gereageerd hebben in het desbetreffende topic als eerste worden getoond. Na het kiezen van de gewenste gebruikersnaam uit het lijstje van suggesties wordt de bijbehorende mentiontag gemaakt.

Verbeterde filterervaring in de Pricewatch op de smartphone

Je ziet niet langer alle filteropties van de Pricewatch in een lange lijst. We laten de belangrijkste filters standaard uitgeklapt zien. Met een klik op ‘toon meer filters’ kun je de overige filters bekijken.

Aankondigingsblokje voor acties en evenementen

We hebben een nieuw aankondigingsblokje op de frontpage toegevoegd, zodat je op de hoogte kunt blijven van alle activiteiten van Tweakers.

Volgende en vorige links onder reacties

In de vorige iteratie hebben we een compactere weergave geïntroduceerd voor de links naar de volgende en vorige artikelen onder een bericht. Daarbij verdwenen de links onder de reacties. We hebben ze op hun oude, vertrouwde plek teruggebracht.

Tweakers zoekt webdeveloper!

Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een ervaren webdeveloper met kennis van php-, sql-, html-, css- en javascript. Kennis van Symfony 3, twig en scss werken in je voordeel, evenals ervaring met werken volgens scrum, en met git en jira. Ben je geïnteresseerd of ken je iemand die past bij Tweakers, bekijk dan onze vacature.