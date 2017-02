Door Arjen van der Meijden, woensdag 1 februari 2017 15:38, 186 reacties • Feedback

Het developmentteam van Tweakers heeft sinds enige tijd plek voor een nieuwe collega.

Webdeveloper bij Tweakers

Het developmentteam van Tweakers werkt aan het uitbreiden van bestaande functionaliteit en het ontwikkelen van nieuwe. Dat betekent vooral veel php-werk, maar de php-code haalt zijn gegevens uit onder andere MySQL, memcached, mongodb en onze Java-'engine'. Uit de php-code komt uiteraard html, maar vaak ook csv, xml of json. Dit alles wordt mooi, responsive en functioneel gemaakt met css en javascript. De developers die over Java-kennis beschikken, onderhouden samen die genoemde Java-engine.

Daarnaast helpen onze adviezen het Product-team bij zijn beslissingen en ontwerpen. Bovendien zijn we samen met Product verantwoordelijk voor de communicatie met gebruikers die bugreports en feature requests indienen. We schrijven mee aan de .plans over de afgelopen sprints en zetten de gewijzigde code op onze servers.

Dit alles doen we vanuit ons kantoor op de NDSM-werf in Amsterdam. Daar zitten we op de bovenste verdieping; je hebt dus een een prima uitzicht als je een keertje je gedachten de vrije loop wil laten

Foto's van werkplek en uitzicht, niet door professionele fotografen gemaakt

Wie zoeken we?

Uiteraard zoeken we iemand die past en zich thuisvoelt bij Tweakers, in het bijzonder bij het developmentteam. Je moet de bovenstaande werkzaamheden kunnen uitvoeren; php-, sql-, html-, css- en javascriptkennis zijn vereist. Kennis van Symfony 3, twig, scss, en de andere hierboven genoemde technieken en talen werkt daarbij in je voordeel. Dat geldt ook voor ervaring met werken volgens scrum, en met git en jira. Uiteraard verwachten we een zeker werk- en denkniveau, waarbij we voor het gemak de clichéterm 'hbo-niveau of hoger' gebruiken.

We zoeken een ervaren developer, zowel 'gewone' als senior webdevelopers zijn welkom om te solliciteren. We verwachten daarbij dat je (een aantal van) de bovenstaande technieken daadwerkelijk goed beheerst. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je ons nog wat kunt leren

Als je deze functie ziet zitten, behoor je automatisch tot onze doelgroep, maar als je ook affiniteit met onze community hebt, is dat zeer welkom. Omdat je ook verantwoordelijk wordt voor de communicatie met die community, verwachten we een goede schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal.

Wat bieden we je?

Het gaat om een fulltime-developmentfunctie van 38 uur per week. Verder bieden we allerlei aanvullende arbeidsvoorwaarden:

Je mag je begin- en eindtijden zelf kiezen. Dat mag ook per dag verschillen, als je bijvoorbeeld soms een kind naar school moet brengen en op andere dagen juist al om 7:30u wil beginnen. Doordat we ook via VPN bij de ontwikkelomgevingen kunnen, is af en toe vanuit huis en andere externe locaties werken mogelijk.

Je krijgt boven op de wettelijke vrije dagen ruim een week aan extra vrije uren en dertien atv-dagen.

Voor de reiskostenvergoeding kun je kiezen tussen een NS Business Card of een bedrag op basis van je woon-werkafstand. Mocht je (af en toe) voor de auto kiezen: je kunt gratis op ons eigen parkeerterrein parkeren.

Krantenliefhebbers kunnen kiezen voor een analoog en/of digitaal abonnement op een krant van de Persgroep: de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Het Parool of Trouw.

Er is veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door middel van trainingen en opleidingen.

De Persgroep heeft voor al zijn medewerkers een pensioenregeling, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ongevallenverzekering en een regeling voor winstdeling. Bovendien kun je naar wens bepaalde voorwaarden uitruilen tegen vakantie-uren en/of brutoloon, bijvoorbeeld meer of minder vakantiedagen, aanvulling op je pensioen en/of een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Er zijn binnen de organisatie diverse doorgroeimogelijkheden.

Wil je meer weten over deze vacature, neem dan contact op met onze recruiter, Linda Brandenburg, via itvacature@tweakers.net.

Mocht deze functie niet helemaal aansluiten bij jouw wensen, dan ben je uiteraard ook welkom om de vacatures van onze zustersites te bekijken.