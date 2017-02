Door Wout Funnekotter, donderdag 2 februari 2017 16:10, 8 reacties • Feedback

Met nog ongeveer twee weken te gaan voor de Tweakers Dev Summit kunnen we nu het volledige programma met jullie delen. Naast de sprekers die al bekend waren, stellen we in deze update nog drie nieuwe sprekers en onze dagvoorzitter aan je voor.

Allereerst is er onze vierde keynotespreker: Christian Heilmann. Chris begon ooit als radiojournalist, maar kwam al snel in de developmenthoek terecht, eerst als frontend-architect en later als evangelist bij Yahoo en Mozilla voor onder andere html5 en het gebruik van open standaarden.

Tegenwoordig is hij werkzaam als program manager for developer outreach bij het Microsoft Edge Team. Tijdens de Summit zal hij het tijdens zijn presentatie 'Suit up, bring extra oxygen - Internet space explorers needed' onder andere hebben over de invloed van machine learning, ai en automatisering op het werk van ontwikkelaars.

De andere twee sprekers komen uit de stallen van ING en Coolblue. Rick van de Ven, lead architect bij ING, zal spreken over 'web components' en hoe die bij ING ingezet worden. Paul de Raaij, technical pathfinder bij Coolblue, gaat in zijn presentatie in op hoe de webwinkel dankzij 'continuous deployment' meer dan 45 keer per dag nieuwe code kan pushen naar de productieservers. Daarbij komen verschillende talen, dev-omgevingen en tools aan bod.

De Dev Summit wordt voorgezeten door Ben van der Burg, commercieel director bij Triple IT, podcast-host, radiomaker bij BNR en voormalig topschaatser.

Overzicht van keynotes en presentaties (klik voor volledig schema)

Check voor meer informatie en het volledige programma van de Developers Summit de actiepagina. Deelname kost 350 euro en voor dat geld krijg je een compleet verzorgde dag, met inspirerende keynotes, leerzame presenaties, lunch, een aangeklede borrel met wat te eten en de hele dag door drinken.