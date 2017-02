Door Wout Funnekotter, dinsdag 21 februari 2017 12:33, 4 reacties • Feedback

We hebben er een kleine zes jaar op moeten wachten, maar op 16 februari 2017 was het eindelijk zover: de tweede Tweakers Developers Summit. Dat wachten was niet voor niets; deze editie kende meer interessante sprekers, meer prikkelende keynotes en bovenal, meer bezoekers.

Strijdtoneel voor deze Developers Summit was Supernova in de Jaarbeurs in Utrecht. Wie vanaf Utrecht CS richting de Jaarbeurs liep, wist al snel dat hij op het goede spoor zat, dankzij de Tweakers-tuktuks die de nog wat slaperige bezoekers naar de ingang van de Jaarbeurs vervoerden. Aldaar maakten we de mensen wakker via onder andere excentrieke ontvangstmedewerkers, een heerlijke kop koffie en een openingsshow die het midden hield tussen een Daft Punk-optreden en een moderne dansvoorstelling.

Prikkelende keynotes

Hoe leuk dat allemaal ook was; het ging natuurlijk om de inhoud. Meer dan 350 tweakers waren deze dag naar de Jaarbeurs gekomen omdat ze meer wilden leren over webdevelopment en inspiratie wilden oppikken bij de keynotes. Dat gebeurde dubbel en dwars. Ontwerper, programmeur en activist Aral Balkan opende met een kritische blik op het huidige online landschap, waarbij hij grote spelers als Facebook en Google aansprak op hun verdienmodellen, die volgens Aral neerkomen op het farmen van mensen voor hun persoonsgegevens en gedragspatronen.

Diezelfde kritische blik zagen we later op de dag tijdens de keynote van Peter Sunde, medeoprichter van The Pirate Bay. Hij drukte de aanwezigen op het hart dat zij als ontwikkelaars een voorbeeldrol vervullen en veel meer macht hebben dan ze zich realiseren. Het is aan hen om de sociale gevolgen van software in de gaten te houden en waar nodig tegengas te geven, aldus Sunde. Christian Heilmann, onze derde keynotespreker, trok die lijn door en sprak over de kansen en gevaren van de toenemende robotisering en automatisering. Hij eindige gelukkig op de positieve noot dat artifical intelligence en machine learning twee technologieën zijn die de wereld heel veel moois kunnen gaan opleveren.

De diepte in

Buiten die keynotes om waren er natuurlijk ook veel break-outsessies, waarin werd ingegaan op onder andere web components, continuous deployment, omgaan met legacy-code, Java-ontwikkeling en reactive programming. Zalen zaten geregeld stampvol en er werd gretig gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de sprekers vragen te stellen. Voor de aanwezige php-programmeurs was het helemaal smullen toen php-oervader Rasmus Lerdorf tegen het eind van de dag het podium beklom om te praten over de toekomst van deze populaire webprogrammeertaal.

Vermaak

Tussen dat alles door, maar ook zeker achteraf, was er gelukkig ook genoeg vermaak. Bezoekers konden in de pauzes een snel potje Mario Kart of FIFA spelen, proberen zo snel mogelijk de mini-escaperoom uit te komen, zich verliezen in een vr-wereld of oldskool gamen met arcadekasten, airhockey, pingpong en zelfs live Pacman. Al die inspanning werd gevoed met heerlijke broodjes, zoete snacks, hamburgers, friet en natuurlijk een glas koud bier.

We hopen dat alle aanwezigen een enorm leuke en interessante dag gehad hebben en met de nodige nieuwe kennis, vrienden en gedachten huiswaarts gekeerd zijn. Wij gaan alvast weer druk aan de slag om ervoor te zorgen dat de volgende editie, die zeker niet weer zes jaar op zich zal laten wachten, nóg beter wordt dan die van dit jaar. Voor dit jaar gaat onze dank uit naar onze partners Tweakers Elect, Medicore, Keylane, ING, Albert Heijn IT, CGI, AWS en Tommy Hilfiger.