In de aanloop naar onze Dev Summit hebben we van verschillende studenten gehoord dat ze graag zouden komen, maar de toegangsprijs van 350 euro te fors vinden. Om deze mensen tegemoet te komen, introduceren we een studententarief van 75 euro.

Iedereen die momenteel een aan it gerelateerde studie volgt, komt in aanmerking voor het tarief. Aanmelden doe je door een e-mail te sturen naar devsummit@tweakers.net met daarin een digitale kopie van je inschrijving voor het huidige studiejaar. Van ons krijg je vervolgens een kortingscode die je kunt inzetten bij de aanschaf van een kaartje voor de Dev Summit. Voor meer vragen over deze actie kun je bij hetzelfde e-mailadres terecht. Interesse? Wees er dan snel bij; er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Geen student? Er zijn gelukkig ook nog normale kaarten te krijgen.

Stel je vragen aan Jeroen en Tim

In de komende weken willen we jullie alvast kennis laten maken met enkele van de sprekers door middel van een interview. Daarvoor zijn we op zoek naar jullie input. Deze keer zijn onze eigen devvers Jeroen en Tim aan de beurt. Tijdens de Dev Summit zullen zij een sessie verzorgen met de veelzeggende titel: 18 years of Tweakers: Taming the legacy beast. How to refactor a legacy codebase to the current standards. In deze sessie gaan ze in op de uitdaging van omgaan met achttien jaar aan code en beschrijven ze de stappen die genomen zijn om een deel van de legacycode weer up to date te krijgen.

Wat heb je altijd al willen weten over de codebase van Tweakers? Stel je vraag in de comments en wij leggen Jeroen en Tim het vuur aan de schenen.