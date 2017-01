Door Maite de Jong, dinsdag 17 januari 2017 11:48, 8 reacties • Feedback

Al enige tijd leeft bij het scrumteam van Tweakers de wens om over te gaan op tweewekelijkse sprints. Door met kortere sprints te werken is het makkelijker om een overzicht te krijgen van het werk dat moet gebeuren en is een planning dus makkelijker te maken. Verder kunnen we vaker releasen, waardoor we de dingen die we hebben gebouwd, sneller aan gebruikers kunnen vrijgeven.

Tijdens de decembermaand hebben we die aanpak bij wijze van pilot getest. Omdat we deze test als positief hebben ervaren, maken we vanaf nu sprints van twee in plaats van drie weken. Om gebruikers op de hoogte te houden van de zaken die we releasen, zonder meer overhead te creëren, zullen we de reguliere development .plans afwisselen met korte updates: de 'releasenotes'.

Vandaag releasen we de volgende zaken:

Abonnementen

We hebben een bug verholpen die tot gevolg had dat de abonnementopties die je kunt instellen, in je profiel verloren gingen bij het verlengen van een abonnement.

We hebben het mogelijk gemaakt voor abonnees om hun adresgegevens te wijzigen. De adresgegevens hebben we nodig om je een eventueel welkomstgeschenk te sturen en worden gebruikt bij het genereren van facturen.

Redactionele content

In de afgelopen iteraties hebben we de gerelateerde artikelen bij redactionele content verplaatst van de rechterkolom naar onder aan het artikel. We kregen de feedback dat de afstand tussen het artikel en de reacties hierdoor te groot werd. Om die reden worden er vanaf nu twee gerelateerde artikelen getoond in plaats van vier. Overige artikelen zijn te vinden onder 'alle gerelateerde artikelen'.

Naar aanleiding van de community pick in afgelopen .plan , kun je vanaf nu sorteren op verschijningsdatum in de productlisting

Over twee weken kun je in de .plan over iteratie #99 stemmen op de volgende community pick.