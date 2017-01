Door Frederik Zevenbergen, maandag 16 januari 2017 12:20, 18 reacties • Feedback

“Blue Monday (deprimaandag) is een naam, gegeven aan een datum voor de zogenaamd deprimerendste dag van het jaar, in 2017 is dat op maandag 16 januari.” Aldus Wikipedia. Het is de dag waarop je je volgens wetenschappers realiseert dat de goede voornemens niet zijn gelukt en de vakantie verder weg lijkt dan ooit. Of dat nou waar is of niet, dat weten we eerlijk gezegd niet.

Stel dat het zo is, dan moeten we jullie een beetje blijer gaan maken op deze deprimaandag. En hoe maken we Tweakers blij? Met mooie aanbiedingen natuurlijk! Daarom hebben we acht verschillende kortingsacties voor jullie weten te regelen, die niet alleen vandaag, maar de hele week gelden. Niet zomaar de minste aanbiedingen, maar voor bijna iedereen zit er wel iets tussen.

Wat dacht je van een energylight of een van de verschillende laptops? Natuurlijk is er ook een zakelijkelaptopaanbieiding. En daar stopt het niet, want we hebben ook nog leuke wifi- én hifi-acties. Nog niets gevonden? Kijk dan bij deze kortingen, of bij deze actie met aanbiedingen of korting op veel verschillende artikelen. We hopen dat er iets leuks voor je bijzit, zodat de week van deprimaandag weer een blije week wordt.