Door Wout Funnekotter, woensdag 11 januari 2017 16:12, 15 reacties • Feedback

Het is alweer enige tijd geleden dat we een update hebben geplaatst over onze Dev Summit van 16 februari en in de tussentijd is er weer genoeg noemenswaardigs gebeurd. In deze post praten we je bij over de recente ontwikkelingen, met de bekendmaking van nieuwe sprekers en een winactie.

De eerste nieuwe spreker die we verwelkomen, is Goffert van Gool, software architect bij Phusion. Goffert gaat in zijn presentatie in op Web Components, een komende W3C-standaard die het onder meer mogelijk maakt om zelf html-tags te definiëren en een html-pagina vanuit html te importeren. Met de nieuwe standaard wordt ook een shadow-dom geïntroduceerd. Daarmee moet deze standaard een solide basis vormen voor de toekomst van frontend-development, waarbij developers minder afhankelijk zijn van allerlei javascript-frameworks.

Heb je vragen aan Goffert?

In aanloop naar de Summit willen we jullie alvast kennis laten maken met een aantal van de sprekers in de vorm van een interview. Daarvoor zijn we op zoek naar jullie input! Heb je een vraag voor Goffert? Laat deze dan achter in een reactie en wij zullen ervoor zorgen dat je vraag bij hem terechtkomt.

Java en webdevelopment

Verder verwelkomen we Alexander Chatzizacharias en Yosuf Haydary op de Dev Summit. Beiden zijn werkzaam bij CGI als software engineers en zullen het hebben over het Vaadin Framework, waarmee je niet alleen de backend, maar ook de frontend van je webapplicatie in Java schrijft. Daarbij zullen ze ingaan op de voor- en nadelen van deze aanpak.

Tickets winnen

Omdat onze earlybirdtickets uitverkocht zijn en we daar teleurgestelde reacties op kregen, hebben we een kleine winactie opgetuigd. Door in de onderstaande poll aan te geven dat je wil meedingen, maak je kans op een van de vijf toegangskaarten ter waarde van 350 euro. Daarmee krijg je toegang tot de Dev Summit, en een geheel verzorgde dag inclusief eten, drinken en een goodiebag.

Wil je jouw aanwezigheid niet laten afhangen van het lot? Koop dan een kaartje via onze actiepagina. Velen gingen je voor en inmiddels is de helft van de plekken al vergeven!

Voorwaarden voor de winactie