De developers hebben iteraties 96 & 97 opgeleverd. In december deden we twee sprints van twee weken, waarin de aandacht lag op de implementatie van automatische incasso en verbeteringen van de redactionele content.

Als proef en vanwege de periode tussen de feestdagen, waarin de bezetting lager was dan gebruikelijk, hebben we in de afgelopen maand twee kleine sprints van ieder twee weken gedraaid. Normaal gesproken duren onze sprints drie weken. De release van iteratie 96 vond in stilte plaats op 20 december. Om de overhead van de kortere sprints te beperken, hebben we het overzicht van de wijzigingen in deze .plan gebundeld.

Nieuw abonnementen- en betaalsysteem

In het diepste geheim zijn we al een tijdje bezig met een project dat als endgame de implementatie van automatische incasso in een shiny nieuwe aboshop heeft. Met behulp van automatische incasso van abonnementen in maandelijkse termijnen gaan we het makkelijker en goedkoper maken om een abonnement af te sluiten. Met een abonnement unlock je gave functies, waaronder controle over reclame, zodat je zonder wroeging over een advertentiearm Tweakers kunt browsen ;)

Helaas was de abonnementenshop diep rood gekleurd van de techdebt, waardoor het noodzakelijk was om alle code te herschrijven om automatische incasso op een verantwoorde wijze te kunnen toevoegen. Sinds de zomer zijn we bezig met het bouwen van een super-duper abonnementen- en betaalsysteem, waarmee we al onze dromen wat functionaliteit en gebruikservaring betreft in vervulling kunnen laten gaan.

De eerste voor het publiek bruikbare mijlpaal werd op 7 december bereikt, toen we de implementatie van eenmalige betalingen in het nieuwe systeem live hebben gezet. Discreet en zonder noemenswaardige problemen vervingen onze soepel opererende developers het fundament onder de aboshop door de nieuwe code. Aan de buitenkant ziet de aboshop er nu nog hetzelfde uit als voorheen, maar de transacties gaan via het nieuwe systeem.

Sinds die eerste release zijn we verdergegaan met het daadwerkelijk implementeren van herhaalbetalingen, en alle aanpassingen en uitbreidingen die daarvoor nodig zijn in de shop. We hebben hierin grote stappen gezet en hopen automatische incasso in februari te kunnen releasen.

Redactionele lay-out

Achter de schermen werken we al enige tijd aan een vernieuwde weergave van onze redactionele content. We richten ons hierbij op het verbeteren van de leeservaring en tegelijkertijd werken we aan een vernieuwd cms om de redacteuren zo goed mogelijk te faciliteren bij het schrijven en publiceren van artikelen.

In iteratie #96 hebben we ervoor gezorgd dat de nieuwe weergave van gerelateerde content, zoals die eerder in reviews werd geïntroduceerd, ook wordt gebruikt in nieuws. De gerelateerde artikelen staan nu onder het artikel. Alleen in het dagoverzicht geven we de gerelateerde content nog rechts van het artikel weer.

Verwijderen van instelling om dm's wel of niet te kunnen ontvangen

Voorheen was het mogelijk om het ontvangen van dm's in je instellingen te blokkeren. In de praktijk bleek het lastig en complex om deze instelling te respecteren op alle plekken waar je berichten naar een andere gebruiker kunt sturen. Om een voorbeeld te geven: in Vraag & Aanbod moesten we bij het plaatsen van een advertentie controleren of de gebruiker dm's had aanstaan indien hij deze communicatieoptie had aangevinkt in de advertentie. De gebruiker kon echter wel nadien dm's uitzetten terwijl een advertentie met dm als communicatieoptie nog openstond. Daardoor was het in sommige situaties mogelijk om berichten te droppen bij gebruikers die dm's hadden uitstaan, met boosheid bij gebruikers en verdriet bij de producteigenaar en de developers tot gevolg.

We hebben ervoor gekozen om de optie weg te halen, zodat er veel complexiteit in code geschrapt kan worden. Vanaf heden kan de tegenpartij, indien lief en niet geband, dus altijd jouw berichten ontvangen.

Livegang Tweakers Awards

Op 9 december zijn we livegegaan met de Tweakers Awards 2016/2017, waarvoor we geheel nieuwe pagina's hebben gebouwd. De code van de oude Tweakers Awards-website was zo verouderd dat het onverstandig was om er op verder te hacken. Op de nieuwe pagina maken we voor het eerst gebruik van een hero-afbeelding. Inmiddels zijn er 300.000 stemmen uitgebracht. Heb jij nog niet je stem uitgebracht op de beste technologie- en elektronicaproducten, dan kun je hier beginnen met stemmen.

En verder hebben we:

De positie van 'best getest' en de koophulpen op de Pricewatch-portal omgewisseld met de grootste prijsdalers, zodat de prijsdalers nu direct onder de categoriebrowser staan;

diverse hotfixes gedaan aan de nieuwe Tweakers Awards-website;

een 'Word abonnee' call to action toegevoegd aan de header op de frontpage (alleen zichtbaar voor niet-abonnees);

een kwetsbaarheid opgelost die het mogelijk maakte om een productuitvoering in een wenslijst of inventaris van een willekeurige gebruiker te bewerken.

Community pick

In deze release luiden we de glansrijke comeback in van een oude favoriet van onze gebruikers, namelijk de community pick. Om de iteratie gaan we in de release-.plans een poll plaatsen waarin je mag kiezen uit vijf nieuwe features of verbeteringen. Het meest gekozen verzoek gaan we in de daaropvolgende iteratie bouwen. Je kunt ons helpen bij het nomineren door de topicstarts van de leukste featureverzoeken in Mooie Features op het forum te prijzen met een opgestoken duimpje. Laat dit ook meteen een vingeroefening zijn om andere toffe forumposts een dankbetuiging te geven ;) In deze sticky vindt je een ranglijst van de populairste featureverzoeken. Na elke poll worden de twee minst gekozen features met een 'won't fix' uit onze backlog verbannen. Stemmen kan tot woensdagmiddag 13.30u.

Om te beginnen hebben we de volgende vijf features uitgezocht: