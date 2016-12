Door Frederik Zevenbergen, woensdag 21 december 2016 14:32, 178 reacties • Feedback

Als we jullie zouden vragen: "Wat moet een telefoon allemaal hebben?" dan krijgen we een lijstje dat we zo ongeveer wel kunnen uittekenen. De ontwerpers van Huawei hebben goed meegelezen, want elk item dat we konden verzinnen, staat bij de indrukwekkende specs. De Mate 9 heeft eigenlijk alles in zich om de ideale tweakerstelefoon te worden.

Ideale tweakerstelefoon?

Een supersnelle Kirin 960-chipset, een betrouwbare en sterke accu van 4000mAh, een groot scherm van maar liefst 5,9 inch, Android 7 en natuurlijk de nieuwste dubbele camera van Leica, die Huawei in al zijn toptoestellen bouwt. De Mate 9 heeft uitbreidbaar geheugen door middel van een sd-kaartje én dualsim. De hardware en de Emui 5.0-software van Huawei optimaliseren het toestel continu voor jouw gebruik. Waar je oude telefoon na verloop van tijd misschien traag ging aanvoelen, blijft de Mate 9 snel.

Testers gezocht

Of het ook die ideale tweakerstelefoon is, moeten jullie zelf gaan bepalen. Huawei wil vijf tweakers de kans geven om zelf ervaring op te doen met de Mate 9. We verwachten dat je het toestel stevig aan de tand voelt om vervolgens je ervaringen in een review te delen. En we gaan de leukste review ook op video vastleggen, wie weet met jou in de hoofdrol. Als dank mag je de Mate 9 na het testen houden. Wil je meedoen? Geef je dan hieronder op in de poll. Wie weet begin jij het nieuwe jaar goed met een Huawei Mate 9!

Spelregels