Zoals jullie inmiddels wel gewend zijn, willen we jullie op de hoogte houden van waar we achter de schermen mee bezig zijn. Naast de uitgebreide iteratie-updates hebben we daarom ook dit soort releasenotes, waarin we jullie bijpraten.

Verbeteringen automatische incasso / aboshop

Bij het afrekenen van een abonnement in de aboshop kregen meerdere tweakers een foutmelding dat er iets misgegaan was met de betaling, terwijl dit niet het geval was. Dit hebben we opgelost. Daarnaast hebben we het bestelformulier overgezet naar nieuwe Twig-templates en konden we eindelijk de oude code van de aboshop naar de code graveyard verplaatsen. Ook zijn nog wat tekstwijzigingen en de afbeelding van het welkomstgeschenk vernieuwd. Heb jij de Tweakers sokken al?

Community Pick

Bij de afgelopen .plan van development-iteratie #101 hebben jullie massaal gestemd om beter onderscheid te maken tussen koper en verkoper in Vraag & Aanbod. Dit hebben we natuurlijk meteen opgepakt en het resultaat kun je vinden bij de gebruikersbeoordelingen in V&A.

In de volgende iteratie-update kun je weer stemmen op de community pick. Steun ondertussen je favoriete feature in het Mooie Features-forum met een thumbs-up zodat deze bij ons op de radar verschijnt.

Kleine verbeteringen en bugfixes