Door Frederik Zevenbergen, woensdag 15 maart 2017 12:30, 22 reacties • Feedback

Samen met drie andere tweakers naar Londen, onderweg continu online via 4g van T-Mobile, bezoeken van Samsungs Unpacked-evenement waar hun nieuwste smartphone aangekondigd wordt en achteraf naar huis met een nieuwe telefoon. Klinkt jou dat leuk in de oren? Lees dan verder, want T-Mobile en Samsung hebben een hele toffe actie op poten gezet en jij kunt erbij zijn.

Op 28 maart vertrekken we in de ochtend vanaf Tweakers HQ met twee auto’s naar Londen. In iedere auto zitten twee tweakers en een chauffeur. Alle deelnemers zijn voorzien van een Samsung-testpakket, met onder meer de Samsung Galaxy S7, Gear S3, Galaxy Tab S3 en Gear 360, en een Unlimited-abonnement van T-Mobile.

Met die Unlimited EU-verbinding kun je onderweg punten verdienen aan de hand van een lijst opdrachten. Deze opdrachten worden door de Tweakers-community verzonnen. Uiteraard staat er voor het winnende team een mooie prijs te wachten. Dezelfde prijs stellen we ook beschikbaar voor een van de inzenders van de opdrachten. Dus stuur je idee in via het topic en win!

Eenmaal in Londen aangekomen check je in bij het hotel en ga je wat eten met een lekkere pint erbij. Vervolgens kun je kennismaken met alles wat Londen je te bieden heeft en ook de volgende dag ben je overdag vrij om te gaan en staan waar je wil, waarbij je nog steeds online kunt met het Unlimited-abo van T-Mobile. Woensdag ga je na de lunch naar het Unpacked-evenement, waar Samsung zijn nieuwste smartphone aankondigt. De volgende dag rij je weer terug naar Nederland en dat is het einde van de reis. Maar niet van je beleving. Iedere deelnemer aan de roadtrip krijgt de nieuwe Samsung Galaxy-telefoon en na het plaatsen van een review is deze van jou.

Wil je mee met deze toffe roadtrip? Dan moet je deze keer iets meer doen dan een poll invullen. Stuur ons een video van maximaal 30 seconden waarin jij vertelt waarom we jou moeten kiezen. Dat mag ook met z'n tweeën, als jullie samen het ideale team zijn voor deze reis mag je samen een pitch insturen. De video stuur je via WeTransfer naar unlimited@tweakers.net. We moeten je video uiterlijk zondag 19 maart om 23:59 uur hebben ontvangen.

Spelregels