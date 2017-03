Door Frederik Zevenbergen, donderdag 9 maart 2017 10:47, 22 reacties • Feedback

Op donderdag 30 maart gaat de documentaire Zero Days in première in de Nederlandse bioscopen. Omdat we weten dat jullie het onderwerp van deze documentaire interessant vinden, organiseren we op maandag 27 maart om 19.30 uur, in Filmtheater Kriterion in Amsterdam, een voorvertoning op het grote scherm. Dat is weer eens wat anders dan op je laptop of telefoon kijken.

In Zero Days gaat regisseur Alex Gibney op zoek naar hackers. Niet zo maar wat scriptkiddies, maar de makers van de malware die bekendstaat als Stuxnet, een geavanceerd stuk software dat als doel had Iraanse kerncentrifuges te saboteren. Daarbij komt Gibney een cyberoorlog op het spoor die ontketend blijkt door Amerikaanse en Israëlische geheime diensten, al hebben beide overheden dat tot de dag van vandaag niet toegeveven.

Zero Days doorbreekt deze geheimhouding door nieuwe informatie over de Amerikaanse cyberwapenprogramma’s bloot te leggen. In milliseconden kunnen deze wapens een hele infrastructuur – zoals elektriciteitsnetten, ziekenhuizen, transportsystemen en waterzuiveringsinstallaties – platleggen of vernietigen, ongeacht de afstand en zonder dat het doelwit er ooit achter komt wie de aanval heeft uitgevoerd.

De film is dan ook een waarschuwing voor technologie, macht, onbedoelde gevolgen, moraliteit en de gevaren van geheimhouding, en hoopt hiermee het debat over cyberwapens te openen.

We hopen dat we jullie hiermee een plezier doen. Wie weet tot ziens op 27 maart in Kriterion, bij de voorpremière van Zero Days.

