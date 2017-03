Door Frederik Zevenbergen, dinsdag 7 maart 2017 09:00, 10 reacties • Feedback

Wifi, we kunnen niet meer zonder. Ons hele digitale leven als tweaker is afhankelijk van de kwaliteit van het wifisignaal. Heeft een vakantiebestemming geen wifi, dan gaan de meeste tweakers ergens anders heen. Wij tweakers zijn nu eenmaal gehecht aan een goede verbinding.

Waar we allemaal wel eens last van hebben, is dat je apparaat dat met wifi is verbonden, niet wisselt van accespoint, terwijl er een beter, dus sneller, accespoint beschikbaar is. Handmatig kun je wel wisselen, maar dat is gedoe. Linksys zegt dit probleem op te lossen met de Velop-router met meshtechnologie.

Testers gezocht

Linksys zoekt nu vijf tweakers om dit systeem uitgebreid te testen. Dus heb jij nog een Linksys WRT54GL staan, geef je dan snel op en ervaar hoe de dekking in je hele huis aanmerkelijk zal verbeteren. Ook als je een andere router gebruikt, kun je natuurlijk meedoen. Je deelt je ervaring als tester in een uitgebreide productreview. Bij een van de vijf reviewers nemen we thuis een videoreview op en als dank daarvoor mag je de set houden.

Spelregels