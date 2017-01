Door Femme Taken, dinsdag 31 januari 2017 11:54, 28 reacties • Feedback

Onze developers hebben iteratie #99 opgeleverd. In deze sprint lag de focus op de implementatie van automatische incasso in de abonnementenshop en werd gewerkt aan de redactionele lay-out. Omdat onze volgende sprint de honderdste is sinds we in 2011 zijn begonnen met het toepassen van scrum, bouwen we in de komende week een extra feestelijke community-pick. Meer daarover lees je verderop in deze .plan.

Nieuwe plek volgende en vorige artikelen

We zijn al enige tijd bezig met het ontwerpen en bouwen van een nieuwe lay-out voor de redactionele content. De rechterkolom naast de artikelen verdwijnt om ruimte te creëren voor de weergave van foto's, video's en tabellen op groot formaat.

In eerdere iteraties hebben we de gerelateerde content verplaatst naar een plek onder de artikelen. Dat had tot gevolg dat de afstand tussen het artikel en de reacties vrij groot werd. Om het ruimtegebruik te beperken hebben we een compactere weergave gemaakt van de vorige en volgende artikelen onder nieuwsberichten, .plans en downloads. De links naar het vorige en eventuele volgende bericht staan nu direct onder het artikel. Je treft hier ook een link aan om het artikel te delen en een shortcut naar de reacties.

Nieuwe weergave downloadinfo en updatehistorie

De downloadinfo en updatehistorie van downloads zijn verplaatst naar een positie onder het artikel, zodat we in de toekomst kunnen overgaan op een gecentreerde lay-out.

Opgefriste poll-lay-out

We hebben de lay-out van de poll strakgetrokken door de titel, omschrijving van de poll en de regel met het aantal uitgebrachte stemmen in het pollkader te plaatsen in plaats van erbuiten. Zo is duidelijker dat deze elementen bij elkaar horen. Het resultaat zie je in werking in de poll over de community-pick.

Nieuwe videoplayer

De videoplayer van StreamOne heeft een update gekregen en speelt video's nu standaard af met een adaptieve resolutie, zodat de kwaliteit van de video zich aanpast aan de snelheid van je verbinding. Je kunt de resolutie van de video ook met de hand instellen.

Community-pick iteratie #100

Om te vieren dat we in de komende twee weken aan onze honderdste sprint werken, doen we in iteratie #100 een extra grote community-pick. Normaal gesproken beperken we de community-pick tot functies met een complexiteit van maximaal vijf punten, die in een dag gebouwd kunnen worden.

In iteratie #100 hebben we maar liefst twintig punten gereserveerd voor de community-pick. In de onderstaande poll kun je stemmen op de functie die jij het liefst gebouwd wil zien. De functies variëren in omvang. Zodra we de hoogst gewaardeerde functie hebben gebouwd, zullen we deze tijdens de sprint releasen en een nieuwe poll maken waarin je kunt stemmen op de functie die in de resterende tijd wordt gebouwd. Dit doen we totdat de twintig punten op zijn.