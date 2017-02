Door Frederik Zevenbergen, maandag 20 februari 2017 15:28, 117 reacties • Feedback

We hebben onze abonnementen op de schop genomen. Vanaf nu zijn er drie abonnementen waaruit je kunt kiezen en het is nu mogelijk om te betalen via automatische incasso. Daardoor kun je de kosten spreiden gedurende het jaar. Betaal je jaarlijks, dan ontvang je korting.

In de afgelopen week hebben we proefgedraaid met de vernieuwde aboshop en vanaf vandaag zijn we officieel open. Niet alleen kun je vanaf nu per maand of per jaar via automatische incasso betalen, we hebben daarnaast het aantal beschikbare abonnementen van vijf teruggebracht naar drie en hebben de namen Plus en Donatie aangepast. Verder zijn onze abonnementen nu doorlopend, dus na het eerste jaar maandelijks opzegbaar.

Nieuwe abonnementen, lagere prijzen

Met gepaste trots presenteren we jullie de drie abonnementen op Tweakers: Supporter, Hero en Elite. Het vroegere donatieabonnement heet nu Supporter en kost bij jaarlijkse betaling via automatische incasso nog maar 12 euro. Daarna komt het oude Plus, dat nu Hero heet. Hero gaat 45 euro per jaar kosten bij jaarlijkse betaling via automatische incasso. Elite blijft ‘gewoon’ Elite, maar krijgt ook een lager tarief bij jaarlijkse betaling via automatische incasso. Nieuw is dat alle Elite-abonnees vanaf nu het magazine van onze collega's van Hardware.Info thuisgestuurd krijgen.

De nieuwe tarieven op een rij:

Supporter Hero Elite Maandelijks via automatische incasso € 1,25 € 3,95 € 19,95 per maand Jaarlijks via automatische incasso € 12 € 45 € 225 per jaar Eenmalige betaling (iDeal, PayPal, enz.) € 15 € 50 € 250 per jaar

Nieuwe goodie

Vanaf vandaag komt de nieuwe goodie beschikbaar. Niet een maar twee paar prachtige en exclusieve Tweakers-sokken. Iedereen die een Hero- of Elite-abonnement afsluit, krijgt de Tweakers-sokken thuisgestuurd. Je kunt kiezen uit maat 39-42 en 43-46. De sokken zijn niet te koop, je kunt ze alleen via een abonnement in je bezit krijgen. We hebben ongeveer vijf weken nodig om de sokken naar je te verzenden.

Extra prijzen voor (nieuwe) abonnees

Naast de reguliere verloting op vrijdag voor alle Hero, Plus- en Elite-abonnees gaan we in de komende weken een aantal niet misselijke extra prijzen verloten onder de tweakers die automatische incasso gaan gebruiken. Er staan een laptop en een tv klaar voor jullie en daar zou nog iets leuks bij kunnen komen. Iedereen die in de komende twee maanden automatische incasso activeert, loot mee.

Verlengen, upgraden, downgraden en opzeggen

Wie een lopend Plus- of Donatie-abonnement heeft, blijft dat gewoon houden totdat de lopende termijn is afgelopen. Daar verandert niets aan. Als je besluit om vandaag je Plus te verlengen met Hero, dan blijft je Plus-abonnement doorlopen en verandert je status in Hero na de laatste dag Plus. Natuurlijk krijg je de goodie al eerder thuisgestuurd.



Wil je een lopend abonnement upgraden? Dat kan en dat gaat dan gelijk in. We zetten je openstaande ‘tegoed’ aan oud abonnement naar rato om in extra dagen voor je nieuwe abonnement. Uiteraard ronden we dat in jouw voordeel af. Downgraden vindt plaats na afloop van de lopende termijn.



De abonnementen van Tweakers zijn met de invoering van automatische incasso doorlopend geworden. Dat wil zeggen dat we de termijn stilzwijgend verlengen totdat je opzegt. Die opzegging kan nu maandelijks, na het verstrijken van de eerste jaartermijn.

Abonnementen Supporter Hero Elite Prijs bij jaarlijkse betaling per automatische incasso vanaf

€ 1

per maand vanaf

€ 3,75

per maand vanaf

€ 18,75

per maand Controle over reclame Een speciaal labeltje bij je username Alle karmafeatures, zoals custom CSS Korting bij verschillende organisaties Speciale winacties voor abonnees Speciale Abonneedag op Tweakers HQ Voorrang bij kaartverkoop Tweakers-evenementen Grotere kans op prijzen bij het meedoen aan winacties Bètatoegang bij grote releases van Tweakers Toegang tot abonneeforum Live je eigen statistieken inzien Opslagruimte in fotoalbum 2GB 10GB Extra voor Tweakers Elite Tweakers Elite-welkomstpakket Een 'executive' lunch met het Tweakers-management Toegang tot het Tweakers Awards-evenement Vermelding Eliteboard op de website en Tweakers HQ Abonnement op Hardware.Info Magazine Bestel Bestel Bestel

Mocht je in de komende dagen tegen een bug of rare melding in de aboshop aanlopen, geef dat dan even door via het daarvoor bestemde topic. We pakken de zaak dan zo snel mogeljk op.