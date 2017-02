Door Wout Funnekotter, maandag 20 februari 2017 09:53, 8 reacties • Feedback

Op woensdag 15 maart houden we de eerste Meet-up van het jaar in Vlaanderen, met als thema IT Security. Je krijgt te horen hoe grote bedrijven omgaan met ransomware en cryptolockers, er wordt ingegaan op de beveiliging van het iot en we sluiten af met een livehackingdemo.

Afgelopen september hielden we nog een Security-Meet-up in Delft en vanwege het grote succes destijds doen we het nog eens over voor de eerste Vlaamse Meet-up van dit jaar, in Antwerpen. Daarbij bieden we natuurlijk wel een nieuw programma, met andere sprekers en verse onderwerpen.

We trappen de avond af met een verhaal van Vincent Cox en Mark Vandenwauver, beiden werkzaam in de securitytak van Ordina in België. Zij zullen ingaan op de nare realiteit van ransomware in het bedrijfsleven. Tijdens hun presentatie behandelen ze de infectiemethodes, wat je ertegen kunt doen en wat ze geleerd hebben van eerdere cases.

Vervolgens zal Wouter Slotboom het podium betreden. Wouter is een echte Security-enthousiasteling en een ervaren spreker op het vlak van beveiliging, hacking en cybercrime. Hij zal het hebben over de schaduwzijde van het internet of things. Voor de techliefhebber is het natuurlijk leuk dat steeds meer apparaten van afstand te benaderen zijn, maar wat zijn eigenlijk de gevaren? Tijdens zijn presentatie zal Wouter het hier niet alleen in brede zin over hebben, maar ook enkele concrete voorbeelden behandelen.

Onze derde spreker is Evert Steenhoudt, chief information security officer bij de Colruyt Groep. Hij zal het inhoudelijke stokje overnemen van Vincent en Mark, en verder in de ransomware duiken. Zijn presentatie gaat in op de gevaren van cryptolockers en hoe de Colruyt Groep zich hiertegen probeert te beschermen.

We sluiten de avond af met een oude bekende van de eerste Security-Meet-up: programmeur en hacker Jakub Gadkowski. Hij zal demonstreren hoe je via een rogue accesspoint een man-in-the-middleaanval kunt uitvoeren. Via een dns-spoof zal hij laten zien hoe makkelijk het is om iemand een nepvariant van een echte website voor te schotelen en zo logingegevens te bemachtigen.

In het kort:

Datum: woensdag 15 maart

Locatie: Syntra Berchem, Antwerpen

Kosten: gratis

Tickets: via de actiepagina

Programma:

17:30 – 19:00 Ontvangst

Ontvangst 19:00 – 19:25 Vincent Cox & Mark Vandenwauver, Ordina Belgium: Ik heb ransomware, wat nu?

Vincent Cox & Mark Vandenwauver, Ordina Belgium: Ik heb ransomware, wat nu? 19:25 – 19:50 Wouter Slotboom, security enthousiast: Internet of things: wat sluiten we aan op internet en wat zijn de gevaren?

Wouter Slotboom, security enthousiast: Internet of things: wat sluiten we aan op internet en wat zijn de gevaren? 19:50 – 20:15 Evert Steenhoudt, ciso, Colruyt Group: Wat zijn de gevaren van cryptolockers?

Evert Steenhoudt, ciso, Colruyt Group: Wat zijn de gevaren van cryptolockers? 20:15 – 20:40 Jakub Gadkowski: Livehackingdemo

Jakub Gadkowski: Livehackingdemo 20:40 – 22:00 Social

Het is mogelijk om voorafgaand aan de Meet-up te eten. De keuze bestaat uit een hamburger, frieten of kippenboutjes, en de prijzen variëren tussen de 1,70 en 2,50 euro.