Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 13:00, 22 reacties • Feedback

Linksys heeft een nieuwe lijn van consumentenrouters met de naam Velop aangekondigd. De routers zijn bedoeld voor een meshnetwerk waarbij de gebruiker naadloos kan wisselen van node als hij een andere ruimte betreedt.

Velop is een 802.11ac-router met mu-mimo die bij gebruikmaking van meerdere apparaten voor een meshnetwerk zorgt. Daarnaast zijn de netwerktopologieën punt-naar-punt, ster, lijn of tree in te stellen. Anders dan bij een router met satelliettoegangspunten of -range extenders, zijn alle Velop-routers in het netwerk identiek. Als de verbinding tussen twee routers wegvalt, kunnen resterende nodes zichzelf configureren om de verbinding weer tot stand te brengen.

Het gaat om tri-band-routers die een eigen 5GHz-verbinding tot stand brengen voor de onderlinge communicatie. Daarnaast biedt het systeem dynamische kanaalselectie. Linksys claimt dat het toren-ontwerp er niet alleen voor zorgt dat consumenten minder geneigd zijn de routers weg te stoppen op plekken die nadelig zijn voor het signaal, maar dat hoger plaatsing van de antenne ook voor beter bereik zorgt.

Het installeren verloopt via een app die beschikbaar komt voor iOS en Android. De smartphone communiceert via bluetooth 4.0 met de routers, waarbij een notificatie-led de gebruiker op connectiviteit wijst. In de Velop zit een Cortex-A7-soc, 512MB ddr3-ram en 4GB flashgeheugen. Op termijn moeten de Velop-onderdelen ook ondersteuning voor Amazons Alexa-assistent om bijvoorbeeld gastnetwerken met stembediening in- en uit te schakelen.

Linksys verkoopt Velop vanaf 15 januari in bundels van drie routers voor 599 euro, terwijl een pakket met twee routers 429 euro kost. Los is een Velop ook te krijgen, voor 249 euro. Volgens het bedrijf zijn drie routers voldoende om een groot huis van dekking te voorzien, maar optioneel is een meshnetwerk van tot aan vijf routers op te zetten. Met Velop gaat Linksys de concurrentie aan met Sitecoms Huddle, Netgear Orbi, Google Wifi en Eero Home Wifi, al zijn deze laatste twee niet beschikbaar in de Benelux.