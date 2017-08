Linksys brengt WRT32X-gamingrouter in oktober uit

Linksys heeft in het kader van de Gamescom-beurs bekendgemaakt dat het zijn WRT32X-dual-bandrouter in de loop van oktober uitbrengt. De router is gericht op gamers en moet volgens de fabrikant bepaald netwerkverkeer voorrang kunnen verlenen.

Linksys meldt dat het voorrang verlenen werkt aan de hand van een zelfontwikkeld systeem, de zogenaamde Killer Priorization Engine. De fabrikant claimt dat hiermee netwerkverkeer van bijvoorbeeld gaming-pc's met Killer-netwerkapparatuur voorrang op het netwerk krijgt boven ander verkeer. Gebruikers kunnen de prioriteit zelf aanpassen.

De router, die ondersteuning biedt voor zowel 2,4 als 5GHz, draait op een dualcore ARM-processor van 1,8Ghz. Hij is geschikt voor het draaien van de opensource OpenWrt-software. Het mu-mimo-apparaat beschikt over vier antennes en heeft 5 ethernetpoorten naast een usb 3.0- en een gecombineerde esata/usb-aansluiting. Verder is er ondersteuning voor dfs aanwezig.

Linksys had de router in het kader van de CES aangekondigd en zei toen dat het apparaat in april zou uitkomen. Dat wordt nu oktober, waarbij het mogelijk is om bestellingen in september te plaatsen. In plaats van de oorspronkelijk aangekondigde prijs van 300 euro komt de adviesprijs van de router neer op 329,99 euro.