Gerucht: Google brengt dit najaar kleine versie van Home-speaker uit

Google werkt volgens een nieuw gerucht aan een kleinere versie van zijn Home-speaker. Die zou dit najaar moeten uitkomen. Concurrent Amazon bracht eerder een kleinere en goedkopere versie van zijn Echo-speaker uit met de naam Echo Dot.

De kleinere speaker zou dit najaar moeten verschijnen, schrijft het doorgaans betrouwbare Android Police op basis van een anonieme bron binnen Google. Android Police heeft vaak betrouwbare info van insiders over nieuwe producten en diensten van de zoekgigant. Het is onbekend wat de prijs zou moeten zijn van het nieuwe product.

De kleinere speaker zou vermoedelijk een goedkopere versie moeten zijn. De Echo Dot van Amazon is gericht op het mogelijk maken van stemcommando's in huis voor een lagere prijs en in een kleinere behuizing. Daardoor zou de nadruk minder op het afspelen van muziek komen te liggen. Apple ging met zijn HomePod de andere kant op en maakt een duurdere speaker waarbij de nadruk wel ligt op het afspelen van muziek.

Behalve de speaker zou Google ook werken aan een 'Chromebook Pixel', een nieuwe laptop met Chrome OS. Het zou de eerste zijn sinds 2015. Google bracht eind 2015 de Android-tablet Pixel C uit en zou vorig jaar een laptop op de planning gehad hebben met Andromeda, de geschrapte fusie van Android en Chrome OS. Nu dat van de baan is, zijn er in de broncode van Chrome OS veel verwijzingen verschenen naar de Eve, een laptop met integratie met Google Assistant.

Vorig jaar hield het Amerikaanse bedrijf begin oktober een evenement waarbij het zijn nieuwe Pixel-telefoons en de Home-speaker presenteerde. Het ligt voor de hand dat Google dat herhaalt en dit najaar een evenement aan het plannen is om zijn nieuwe hardware te tonen. Er gaan ook al maanden geruchten over de nieuwe Pixel-telefoons. Google presenteerde maandagavond Android 8.0, maar liet daarbij niets los over opvolgers voor de Pixels.

Google Home naast Amazon Echo