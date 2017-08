Panasonic kondigt multiroomspeaker met Google Assistant aan

Panasonic heeft op de IFA een eigen slimme speaker aangekondigd die gebruikmaakt van Google Assistant. Panasonic claimt dat de geluidskwaliteit veel beter is dan bij andere smarthomespeakers. De SC-GA10 komt in de winter op de markt.

De Panasonic SC-GA10 biedt ondersteuning voor multiroomaudio en kan gebruikt worden om muziek van verschillende streamingdiensten te beluisteren. Er komen varianten in zwart en wit. De speaker is een stuk groter dan bijvoorbeeld de Google Home. Er zijn twee 20mm-tweeters aanwezig en er zit een 8cm-woofer in het ontwerp.

Naast de speaker gaat Panasonic een Music Control-app uitbrengen. Daarmee is het mogelijk om muziek vanaf een computer, tablet, smartphone of nas naar de speaker te streamen. Ook geeft de app gebruikers de mogelijkheid om twee of meer SC-GA10-speakers te combineren voor stereoweergave.

Panasonic zegt dat de speaker in de winter uitkomt en dat betekent waarschijnlijk een release ergens aan het begin van volgend jaar. Een adviesprijs is nog niet bekendgemaakt. Eind april maakte Google de komst van een Assistant-sdk bekend. Bedrijven kunnen deze gebruiken om met hun eigen hardware te komen. De speaker van Panasonic is daarvan nu het eerste voorbeeld.

Volgens The Verge heeft ook Anker een eigen speaker met Google Assistant aangekondigd: de Zolo Mojo, een instapmodel dat 70 dollar kost. Omgerekend met btw is dat zo'n 71 euro. Dat is goedkoper dan de Google Home, die 129 euro kost.