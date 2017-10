Google voegt optie voor mannelijke stem toe aan Assistant

Google heeft een mannelijke stem toegevoegd aan spraakassistent Assistant. Gebruikers melden dat zij deze kunnen kiezen via de instellingen van de Home-app. De nieuwe stem staat in het menu als 'Voice II'.

De aanwezigheid van de mannenstem werd ontdekt door onder andere Android Police. In het instelmenu van Google Assistant is er nu keuze uit Voice I en Voice II, waarbij eerstgenoemde de bekende robotachtige vrouwenstem is.

Na het instellen spreekt Google Assistant op alle apparaten met de gekozen stem. De instelling geldt dus zowel voor Googles Home-speaker als voor smartphones en andere apparatuur die is voorzien van de spraakassistent van Google. Apple biedt al langer een mannelijke stem aan voor zijn spraakassistent Siri. Bij Alexa van Amazon is alleen een vrouwelijke stem beschikbaar.

In Nederland lijkt de nieuwe stemoptie van Google Assistant nog niet beschikbaar te zijn. In de Home-app op telefoons van verschillende redactieleden is nog geen optie verschenen om van stem te wisselen. Misschien werkt dat na een update of moet de optie nog aan de serverkant ingeschakeld worden.