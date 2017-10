Vlaanderen overweegt overheidsbedrijf voor uitbreiding glasvezelnetwerk

De Vlaamse minister voor Innovatie, Philippe Muyters, heeft plannen bekendgemaakt om het glasvezelnetwerk uit te breiden. Als de providers besluiten om niet mee te werken, is hij van plan om een overheidsbedrijf in het leven te roepen dat de uitbreiding voor zijn rekening neemt.

Muyters wil het gesprek aangaan met de providers Proximus en Telenet, aldus De Morgen. Die hebben nog niet op de plannen gereageerd, omdat ze eerst de gesprekken willen afwachten. Een van de eisen van Muyters is dat de providers het netwerk openstellen voor andere aanbieders. Omdat ze allebei zelf al bezig zijn met de aanleg van glasvezel, willen de providers hun investeringen niet willen kwijtraken door anderen toegang te verlenen tot het netwerk, zo schrijft de krant. Daarnaast wil de minister dat aanbieders een betaalbaar tarief hanteren.

Hoewel Proximus en Telenet hun eigen netwerken aanleggen, zou dit Muyters niet ver genoeg gaan. De verwachting is dat de kosten van de aanleg maximaal drie miljard euro bedragen over een periode van twintig jaar. De aanleg zou volgend jaar na de zomer kunnen beginnen. Daarbij zou het gaan om een glasvezelnetwerk 'tot bij de mensen thuis', waardoor het lijkt te gaan om een ftth -constructie. De kosten zouden kunnen worden gedragen door investeringsmaatschappijen GIMV en PMW, maar ook door gasnetwerkbeheerder Fluvius. Daarnaast zou Muyters steden en gemeenten willen aanspreken.

Als de providers de doelstellingen van de minister niet kunnen halen, zijn er plannen zijn voor een overheidsbedrijf dat de kosten op zich neemt, aldus de krant. Een ander scenario is een samenwerking waarbij Vlaanderen het netwerk op de nodige plaatsen aanvult en voor meer capaciteit zorgt. Alexander De Croo, minister voor Telecom, waarschuwt dat de overheid niet in zijn eentje netwerken moet aanleggen, maar bedrijven erbij moet betrekken. Wel vraagt hij van de providers om 'de plannen met open vizier te bekijken'.

De krant schrijft verder dat de prijzen in België relatief hoog zijn, doordat Telenet en Proximus een dominante marktpositie hebben. Ook Orange is sinds vorig jaar actief op het kabelnetwerk. De provider laat aan Tweakers weten het initiatief te verwelkomen en dat 'de beste oplossing voor een supersnel vast netwerk een gezamenlijke infrastructuur is'. Die moet dan wel voor alle aanbieders opengesteld zijn.