Proximus maakt prijsverhogingen voor 2018 bekend

Provider Proximus heeft de tariefverhogingen voor zijn abonnementen, die op 1 januari 2018 ingaan, bekendgemaakt. De prijzen van de bepaalde Packs stijgen met twee tot vier euro en de kortingen voor veel mobiele abonnementen in Packs gaan omlaag.

Proximus heeft de nieuwe tarieven op zijn eigen pagina online gezet, verdeeld in abonnementen en gesprekstarieven. Klanten die nu een Pack met telefonie en tv hebben, gaan vanaf 1 januari 2,20 euro meer betalen. De verhoging van 4 euro geldt voor klanten met de Packs internet en telefonie, en internet en tv, waardoor de prijs 59 euro per maand wordt. Een aanvullende tv-decoder wordt 1 euro duurder. Oudere, tot oktober 2016 verkochte Packs worden veelal 2 euro duurder.

Voor de mobiele abonnementen Start bis, Start 5 en Smile 5 geldt een prijsverhoging van 2 euro. Andere abonnementen, waaronder veel Easy- en Smart-abo's naast twee Generation-abo's, ontvangen een verlaging van de Pack-korting met 2 of in sommige gevallen 3 euro. Het standaardtarief voor de vaste lijn stijgt met 1 euro naar 23,13 euro.

Nationale mobiele gesprekken die buiten die bundel plaatsvinden, worden eveneens duurder. In veel Easy-, Smart- en Mobilus-abonnementen geldt een nieuw tarief van 30 in plaats van 25 cent. Het tarief voor nationale gesprekken met de vaste lijn gaat naar 15 cent. De tv-pakketten Nature & Discoveries, Music & Culture en het tot oktober 2016 verkochte Entertainment-pakket gaan 7,95 euro kosten in plaats van 5,95 euro.