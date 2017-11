Blizzard: Warcraft III en Diablo II zijn niet klaar voor een remaster

In tegenstelling tot StarCraft krijgen Warcraft III en Diablo II voorlopig geen remaster, meldt het Classic Games-team van Blizzard. Bij StarCraft was de balans al op orde, maar bij Warcraft III en Diablo II zou nog werk verricht moeten worden.

Fans van Warcraft III en Diablo II hadden gehoopt op een remaster van die games tijdens Blizzards BlizzCon-evenement van dit weekend, maar die aankondiging bleef uit. In een toelichting aan PcGamesN legt Peter Stilwell van het Classic Games-team van de studio uit waarom de klassieke games nog niet in aanmerking komen voor een hernieuwde uitgave.

Wat Warcraft III betreft wijst Stilwell naar klachten over een tekort aan goede maps op het forum van de game. "Het andere is dat Undead slechts een enkele build-volgorde heeft. Het zou geweldig zijn als we de balans iets konden aanpassen om te helpen om het spel op verschillende manieren te spelen", zegt de ontwikkelaar. Volgens hem is het streven om de balans net zo op orde te krijgen als bij StarCraft.

Bij Diablo II zou het probleem zijn dat hackers regelmatig de leaderboards vervuilen. De community zou hier met name vragen om bots en spammers aan te pakken. Blizzard wil het punt bereiken dat de gemeenschap van spelers blij is met het spel zoals het is, voor het aan het omvangrijke werk voor een remaster begint, blijkt uit de woorden van Stilwell.