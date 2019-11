'Komst Diablo II-remaster is onwaarschijnlijk door verloren code en assets'

Het ligt niet voor de hand dat er ooit een remaster uitkomt van het in 2000 uitgebrachte Diablo II. Dat hangt volgens de makers samen met het feit dat tijdens de ontwikkeling van het spel een back-up van de broncode en alle assets verloren ging.

Toen Erich en Max Schaefer en David Brevik al een behoorlijk eind waren gevorderd met de ontwikkeling van Diablo II, bleek dat de gehele back-up van de broncode van het spel en de assets als verloren gegaan moest worden beschouwd. In een interview met Gamespot zegt Max Schaefer dat er sprake was van een onherstelbaar geval van corrupte bestanden. Zijn broer Erich zegt dat er een back-up had moeten zijn, maar dat ze dat hadden genegeerd.

Uiteindelijk bleken de makers in staat om een groot deel van de code en de assets te reconstrueren aan de hand van versies van Diablo II die ze mee naar huis hadden genomen om het daar te kunnen spelen. De reconstructies bleken te werken, maar de geschiedenis was definitief verloren en ook een groot deel van de art assets. Volgens Erich Schaefer maakt vooral dat laatste het erg moeilijk voor Blizzard om ooit een Diablo II-remaster te maken; het bedrijf zou ze namelijk geheel opnieuw moeten maken.

Blizzard kondigde begin deze maand Diablo IV aan, al is nog onbekend wanneer het spel precies zal uitkomen. Voorafgaand aan het BlizzCon-evenement, waar de aankondiging werd gedaan, waren er geruchten dat Blizzard op de proppen zou komen met een remaster van Diablo II.

Overigens gaf Blizzard twee jaar geleden aan dat Diablo II voorlopig niet rijp was voor een remaster, mede omdat bij het spel een probleem zou zijn met hackers die regelmatig de resultaten van de leaderboards negatief beïnvloeden. Ook noemde het bedrijf dat spelers de wens hadden om problemen rondom bots en spammers te verhelpen. Blizzard gaf bij monde van Peter Stilwell aan dat het eerst deze problemen wilde verhelpen, voordat het überhaupt een begin zou maken met de flinke klus van een remaster.