'Geabsorbeerde Blizzard-dochter Vicarious Visions werkt aan Diablo II-remake'

Vicarious Visions, de Blizzard-dochter die recentelijk Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 maakte, is nu onderdeel van Blizzard zelf en de studio werkt naar verluidt samen met een ander team van Blizzard aan de Diablo II-remake.

Blizzard kwam vrijdag zelf met de bevestiging van het absorberen van Vicarious Visions, dat werkte aan Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 en Skylanders en meehielp aan Destiny 2. De ongeveer 200 werknemers van Vicarious Visions gaan allemaal over naar de WarCraft-maker. Sinds 2005 was de studio al een dochteronderneming van Activision, dat in 2008 weer fuseerde met Blizzard en samen Activision Blizzard vormde.

Een rapport van gamingjournalist Jason Schreier van Bloomberg licht daarnaast een tipje van de sluier over waar Vicarious Visions nu aan werkt. Hij stelt dat ze een deel van de taak van de Diablo II-remake ontwikkelen in handen hebben gekregen. Blizzard heeft zelf ook al een speciaal team dat erop gericht is om oudere games voor remakes en remasters op te poetsen, genaamd Team 1. Die werkte bijvoorbeeld aan WarCraft 3: Reforged. Die game viel echter niet in de smaak, waarna ze van de Diablo II-remake af zijn gehaald. Nu werkt het VV-team samen met het Diablo IV-team aan de Diablo II-remake, aldus Schreier en zijn bronnen.

Redenen voor het relatief tegenvallende succes van WarCraft 3: Reforged zijn volgens het rapport van Schreier overigens 'slechte planning, miscommunicatie en haastige ontwikkeling door druk vanuit management, dat geld wilde besparen en verdienen'.

Geruchten over dat Vicarious Visions aan de D2-remake werkt, deden vorig jaar al de ronde, maar officieel heeft Blizzard nog altijd niets bekendgemaakt. Dit tweede rapport maakt het wel waarschijnlijker dat de remake ook echt bestaat. Er wordt overigens van een remake gesproken en niet van een remaster omdat de oorspronkelijke code en assets van de game goeddeels verloren zouden zijn gegaan. Wanneer deze remake uit zou moeten komen, is niet bekend.