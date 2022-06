Tony Hawk: Activision schrapte plannen voor remaster Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Activision was van plan om een remaster van Tony Hawk's Pro Skater 3 en 4 te maken, maar daar ging een streep door nadat studio Vicarious Visions werd geïntegreerd met Blizzard. Ideeën van andere studio's zouden door Activision zijn afgeschoten.

Tony Hawk meldt dat zelf in een gesprek met gamer andyTHPS op Twitch. Tot aan de release van Tony Hawk's Pro Skater 1+2 in september 2020 zou het plan er zijn geweest om ook een remaster te maken van deel 3 en 4.

Begin 2021 maakte Activision echter bekend dat studio Vicarious Visions werd samengevoegd met Blizzard Entertainment. De medewerkers van de studio werden op andere projecten gezet en de studio werkt sindsdien niet langer aan eigen projecten.

Volgens Tony Hawk heeft Activision aan andere studio's om ideeën gevraagd wat ze zouden willen doen met de serie skategames, maar de uitgever zou daar geen vertrouwen in hebben gehad. Zodoende werden de plannen geschrapt en zou er nu niet gewerkt worden aan een remaster van THPS 3+4.

Hoewel er geen concreet nieuws is over een nieuwe Tony Hawk-game of remaster, zegt de professionele skater dat hij hoop houdt. "Je weet het nooit; ik had ook niet verwacht dat de twintig jaar oude games een remaster zouden krijgen", aldus Hawk.