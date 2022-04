Bij veel gamers die inmiddels de dertig gepasseerd zijn, zal Tony Hawk’s Pro Skater een speciaal plekje hebben. De game veroverde eind jaren 90 niet alleen de harten van gamende skateboardfans, maar ook van veel gamers die tot dan toe nog helemaal niet bezig waren met de extreme sport. De game van Neversoft maakte onder meer Tony Hawk, Bob Bunrquist en Chad Muska tot beroemdheden. Dat niet alleen, hij zorgde ervoor dat de bijpassende muziekstroming over de hele wereld werd beluisterd. In een tijdperk dat nummers van bands niet zomaar overal te horen waren, zorgde ‘THPS’ voor een unieke kans op dat vlak. Bovendien was de game ook een van de eerste titels die een dergelijke volwaardige soundtrack bevatte, al werden de nummers vaak ingekort om ruimte te besparen op de cd-rom. Wie meer wil weten over de rol die Tony Hawk’s Pro Skater heeft gespeeld in de ontwikkeling van de skateboardsport en in de verspreiding van punkrock eind jaren negentig, doet er goed aan de documentaire Pretending I’m a Superman: The Tony Hawk Video Game Story te bekijken. Wij gaan hier ondertussen verder met de reden waarom dit artikel nu verschijnt: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, de remake die onlangs verscheen voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Het is anno 2020 absoluut niet meer opvallend als een oude, succesvolle game nogmaals wordt uitgegeven in een nieuw jasje. Oude fans hebben er mooie herinneringen aan en kunnen die herinneringen deels herbeleven, terwijl een jongere groep gamers een mooie kans krijgt om een oude klassieker alsnog te spelen, op een wat minder ouderwetse manier. Alleen: dat heeft Activision al eens geprobeerd met Tony Hawk’s Pro Skater 1 en 2. In 2012 verscheen immers al Tony Hawk’s Pro Skater HD. Dat spel had ook een opgepoetst uiterlijk aangemeten gekregen, maar gebruikte hetzelfde bronmateriaal en dezelfde soundtrack. Een recept, zou je zeggen, zeker als je al gespiekt hebt naar het eindcijfer van deze nieuwe ‘THPS’. Toch liep dat in 2012 allemaal anders. De game bracht op diverse manieren te weinig nieuws. Logisch, want het is toch een remake? Nou, ja en nee. De levels en uitdagingen mogen bekend zijn, maar het is wel de bedoeling dat dat ‘HD’ ook echt iets toevoegt én de besturing moet goed zijn. De game uit 2012 faalde op beide vlakken. Het poetswerk was evident maar zorgde voor een te kleine stap, en de besturing voelde net niet helemaal zoals hij ooit eerder voelde.

Dat was slecht nieuws toen, maar goed nieuws nu. Het gevoel dat er ruimte lag voor een remake was met de game uit 2012 immers niet verdwenen. Activision haakte Vicarious Visions aan voor een nieuwe poging. Die studio ken je waarschijnlijk niet, maar hij is ouder dan Tony Hawk’s Pro Skater zelf. De in Albany, New York gevestigde studio geldt niet per se als een topontwikkelaar. Het bedrijf maakte vooral naam door allerhande ports te maken voor diverse Nintendo-platformen, en het laatste decennium was Vicarious Visions vooral bezig met de Skylanders-franchise. Dat klinkt wellicht niet meteen als een logische match, maar het resultaat mag er zijn. Nu staat de kwaliteit van de game er los van, maar de hype die op gang kwam na de aankondiging van het spel zal Activision en Vicarious Visions ook geen windeieren leggen. Een handige trailer liet levels in hun oude vorm zien en liet ze (bijna) naadloos overgaan in hoe ze er in deze nieuwe game uitzien. Dat geeft uiteraard een leuk effect. Ook waren de bekende skaters in het spel nooit mooier en duidelijker herkenbaar dan in Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. De game leek bij voorbaat dus in staat de belofte in te lossen en een écht moderne versie van de aloude klassieker te kunnen zijn.