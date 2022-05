EA onthult nieuwe studio die aan vierde Skate-game werkt

EA heeft een nieuwe studio opgericht die aan de nieuwe Skate-game werkt. Het gaat om Full Circle, een studio die in het Canadese Vancouver is gesitueerd. Tot op heden bracht de uitgever drie games uit in de Skate-serie.

Full Circle wordt naast EA Sports en Respawn Entertainment de derde ontwikkelaar die in Vancouver is gevestigd. Het team van de nieuwe ontwikkelstudio bestaat naar eigen zeggen uit leden van over de hele wereld. De teamleden zullen werken aan 'de volgende evolutie van Skate', waarbij ze zich tot doel hebben gesteld een ervaring te bieden die zal bouwen op alles dat de community speciaal vond bij de vorige drie delen, aldus de nieuwe studio.

EA maakte in juni vorig jaar bekend dat het aan een nieuwe game in de Skate-reeks werkt. Toen liet de uitgever nog geen beelden zien en ook nu ontbreken afbeeldingen of nadere details. Op de website van Full Circle is te zien dat er nog de nodige vacatures openstaan. Waarschijnlijk zal het dan ook nog wel een tijd duren voordat de nieuwe Skate-game gereed is.

De nieuwe studio wordt geleid door een voormalig manager van Xbox Live, te weten Daniel McCulloch. Op het creatieve vlak staan Deran Chun en Chris Parry aan het roer. Deze twee ontwikkelaars stonden ook al aan de basis van de eerdere Skate-games. Het werd in juni al duidelijk dat Chun en Parry waren opgetrommeld; nu is duidelijk dat zij de creative directors van de nieuwe studio Full Circle zijn.

De originele Skate-game en de eerste uit de serie kwam in 2007 uit. Twee jaar later zag Skate 2 het levenslicht en de laatste game tot nu toe, Skate 3, volgde in 2010. De games waren realistischer dan die uit de Tony Hawk Pro Skater-serie en waren daarom geliefd bij veel skaters. De Skate-games werden gemaakt door EA Black Box, maar die studio werd in 2013 opgeheven.