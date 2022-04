EA werkt aan nieuwe game in Skate-serie

EA komt met een nieuwe game in de Skate-serie. Er verschenen drie delen van het skateboardspel, waarvan de laatste uitkwam in 2010. Gamers vragen al lang om een opvolger. De makers van de eerste delen zijn betrokken bij de nieuwe game.

Beelden van de nieuwe game zijn nog niet getoond en andere details werden ook niet gegeven. EA liet tijdens zijn EA Play-evenement weten dat de makers van de game weer zijn opgetrommeld en dat er aan een nieuw deel wordt gewerkt. Chris 'Cuz' Parry en Deran Chung, beiden in de functie van creative director, maakten dat zelf bekend in de video.

De eerste game in de Skate-serie verscheen in 2007. In 2009 kwam Skate 2 uit en Skate 3 volgde in 2010. De games waren realistischer dan de games uit de Tony Hawk Pro Skater-serie en daarom geliefd bij veel skaters. De Skate-games werden gemaakt door EA Black Box, maar die studio is in 2013 opgeheven. Chung zegt in een interview met GameInformer dat een groot deel van de medewerkers van die studio elkaar nog geregeld ziet en die mensen worden ook weer betrokken bij het maken van het nieuwe spel. Wanneer de nieuwe Skate-game uitkomt, is nog niet bekendgemaakt.