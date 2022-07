Skate-ontwikkelaar toont 'prealfa'-beelden met parkour en start gesloten bèta

EA-studio Full Circle heeft een trailer met 'pre-pre-prealfa'-beelden van skate getoond. In de trailer laat de ontwikkelaar parkourachtige trucs en multiplayer zien. Daarnaast kondigt de gamemaker een gesloten bèta aan.

De beelden variëren van ruwe omgevingen zonder textures tot gedetailleerde gebouwen en stadspleinen met post-processing. In de beelden zijn daarnaast verschillende animaties te zien, van stotterende bewegingen met bugs tot vloeiendere overgangen tussen skatebordtrucs.

De trailer laat ook gameplayelementen zien. In voorgaande skate-games was het al mogelijk om door de spelwereld rond te lopen zonder skateboard; in skate lijkt dit te zijn uitgebreid met extra parkourelementen, zoals het rennen via muren en klimmen langs horizontale rekken. De beelden lijken ook multiplayer te bevatten.

In de video zegt Full Circle te luisteren naar wensen van spelers, waarbij wensen als crossplay, 'realistische audio' en het klimmen naar hoge plekken worden genoemd. Als reactie op dat laatste zegt Full Circle spelers meer vrijheden te willen geven en laat de ontwikkelaar beelden zien van hoge, klimbare objecten.

Om meer feedback van fans te krijgen, start Full Circle een 'insider playtesting'-bèta. Deze gesloten bèta is vooralsnog alleen voor pc-spelers beschikbaar en wordt geleidelijk aan opengesteld voor meer spelers. De ontwikkelaar benadrukt dat skate nog steeds in een zeer vroeg ontwikkelstadium zit en dat spelers 'veel eerder' uitgenodigd worden voor een bèta dan normaal.