Skatinggame skate komt volgend jaar uit in early access

EA-studio Full Circle meldt dat skatespel skate volgend jaar uitkomt in early access. Wanneer de game precies beschikbaar komt, op welke platforms het te spelen is en hoelang het in early access blijft, is nog niet bekend.

De ontwikkelaar deelde een korte teaser bij de aankondiging van de early access op X. De trailer laat wat gameplaybeelden uit de pre-alphaversie van het spel zien. Full Circle belooft om in de komende maanden meer informatie te delen over de earlyaccess van skate.

Dat er aan skate wordt gewerkt, was al in 2021 bekendgemaakt. Het is de vierde hoofdgame en wordt tegelijkertijd een soort reboot van de franchise. In een ontwikkelaarsupdate in juni maakte Full Circle bekend dat skate een verhaallijn krijgt. Deze volgt een groep skaters die de openbare ruimte van de fictieve stad San Vansterdam op de schop neemt. Verder wordt het Flick-It-systeem voor het uitvoeren van trucs 'opnieuw opgebouwd' en komt er een Quick Drop-functie om in real time items in de gamewereld te plaatsen. Skate wordt free-to-play en gaat microtransacties bevatten.